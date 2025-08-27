Vasco x Botafogo: retrospecto recente evidencia equilíbrio no clássico

Vasco e Botafogo começam a decidir as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, no Estádio São Januário, às 21h30 (de Brasília). As equipes têm mostrado equilíbrio nos clássicos recentes e prometem protagonizar um grande duelo.

Nos últimos dez jogos disputados, o Botafog0 soma 53,3% de aproveitamento, enquanto o Vasco acumula 43,3%. Ao todo, são cinco vitórias do Fogão, quatro do Cruzmaltino e apenas um empate.

O equilíbrio fica maior ainda se diminuirmos para os últimos cinco clássicos entre os rivais cariocas. Neste recorte, ambos os times conquistaram duas vitórias e o embate terminou empatado uma vez.

O Vasco espera vingar o resultado sofrido na última vez que enfrentou o Botafogo. O Cruzmaltino perdeu de 2 a 0 para o rival, no Mané Garrincha, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arthur Cabral e Nathan Fernandes marcaram os gols da vitória botafoguense.

Do outro lado, o Glorioso, além de vencer para abrir vantagem na decisão, também espera ampliar o saldo levemente positivo nos últimos clássicos contra o rival.

? É DIA DE VASCO EM CAMPO PELA COPA DO BRASIL ?#VascoDaGama pic.twitter.com/8lct9bJfXn ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 27, 2025

Desempenho na Copa do Brasil

Mandante no duelo desta quarta-feira, o Vasco entrou na atual edição da Copa do Brasil ainda na primeira fase, quando superou o Rondonópolis, por 3 a 0. Na etapa seguinte, o time repetiu o resultado contra o Nova Iguaçu.

A terceira fase foi a que rendeu mais dificuldade para a equipe de Fernando Diniz. O Cruzmaltimo empatou os dois jogos com o Operário e assegurou a vaga às quartas de final com vitória nos pênaltis, por 7 a 6. Por fim, o time eliminou o CSA, com empate na ida e vitória por 3 a 1 no duelo de volta.

Já o Botafogo iniciou sua campanha apenas na terceira fase, já que foi um dos times classificados para a atual edição da Libertadores. A equipe alvinegra estreou com vitória sobre o Capital, por 4 a 0, para quem perdeu na volta, por 1 a 0.

Depois, o Glorioso encarou o Red Bull Bragantino, contra quem não teve dificuldades. O time venceu o jogo de ida por 2 a 0 e fez 1 a 0 na volta para garantir a classificação.