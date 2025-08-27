Topo

Vasco x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Januário recebe o clássico desta quarta - Leandro Amorim/Vasco
São Januário recebe o clássico desta quarta Imagem: Leandro Amorim/Vasco
27/08/2025 05h30

Vasco e Botafogo entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, RN, RR, RO, RS, SC, SE, TO, DF e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco avançou às quartas de final ao eliminar o CSA na fase anterior. Após empatar fora de casa em 0 a 0, o Cruz-Maltino aproveitou o fator casa para vencer por 3 a 1.

Do outro lado, o Botafogo superou o Red Bull Bragantino com facilidade. O Alvinegro Carioca venceu os dois duelos, somando 3 a 0 no agregado.

Chaveamento do mata-mata está desenhado. O vencedor do confronto do clássico carioca terá pela frente Fluminense ou Bahia.

Vasco x Botafogo -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para RJ, AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, RN, RR, RO, RS, SC, SE, TO, DF e --cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

