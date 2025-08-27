Vasco e Botafogo fazem jogo eletrizante e ficam no empate na Copa do Brasil

Vasco e Botafogo fizeram um jogo com gols, oportunidades desperdiçadas, boas defesas e até polêmica, mas ficaram no empate no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, na noite de hoje (27), o duelo entre os cariocas terminou em 1 a 1.

Arthur Cabral abriu o placar para o Alvinegro logo aos 8 minutos de jogo, e o Cruz-Maltino chegou ao empate com Jair, aos 17 ainda da etapa inicial. O jogo da volta vai ser realizado no próximo dia 11, no Nilton Santos, casa do Alvinegro.

Os vascaínos ficaram na bronca com a arbitragem após um lance em que consideraram que a bola pegou no braço de Marlon Freitas, dentro da área. A arbitragem, porém, considerou movimento natural e mandou o jogo seguir.

O Vasco volta a campo no domingo, contra o Sport, fora de casa, pelo Brasileiro, competição em que atravessa uma crise e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, no Nilton Santos, e tenta se aproximar do G4.

Como foi o jogo

Apesar da festa da torcida do Vasco, foi o Botafogo que começou o jogo melhor. Com a estratégia de ligações rápidas entre os setores e bolas alçadas na área, o time alvinegro chegou com perigo em duas oportunidades logo nos minutos iniciais — e em uma delas, abriu o placar com Arthur Cabral.

Após o gol, o time de Davide Ancelotti manteve o ritmo e teve boa presença próximo ao gol defendido por Léo Jardim. O Vasco se mostrava acuado, porém, aos poucos, achou espaços e conseguiu empatar com Jair, que aproveitou bola que sobrou nas costas da defesa após cruzamento.

A partir do empate, o time cruz-maltino conseguiu ter uma leitura melhor da partida e encaixou a marcação na saída de bola do Botafogo, neutralizando alguns dos pontos positivos do visitante. Neste cenário, houve consistência e boas chances de virar — perto do intervalo, por exemplo, Vegetti teve oportunidade, mas John defendeu.

O time da casa voltou do intervalo com mais ímpeto e pressionando o Botafogo. Logo no primeiro minuto da etapa final, o Vasco teve três chances — John defendeu chute de Coutinho, Rayan acertou o travessão no rebote e, depois, carimbou Marlon Freitas, em lance que houve pedido de pênalti por toque no braço do defensor.

A pressão, porém, não se transformou em gols. Ancelotti, então, colocou Savariano. A mudança mudou um pouco o cenário, e o Botafogo passou a ter mais posse de bola no meio de campo.

Quando o jogo entrou na reta final, Diniz e Ancelotti colocaram todas as fichas na mesa, e fizeram diversas mudanças para que os times pudessem "oxigenar" e conseguir um gol que daria vantagem na briga por vaga na semifinal. A vontade de ambos os lados se transformou em "empurra empurra", e a turma do "deixa disso" teve de agir — Vegetti e Marçal foram punidos com cartão amarelo.

Chris Ramos vai para o hospital

O atacante Chris Ramos sofreu uma pancada na cabeça em disputa com Leo Jardim e deixou o gramado de maca. Seguindo o protocolo de concussão, ele foi levado a um hospital para a realização de novos exames.

Lances importantes

Quase - Aos 6 minutos do 1º tempo, Montoro acionou Alex Telles. O lateral cruzou e Arthur Cabral cabeceou com perigo.

0x1 - Aos 8 minutos do 1º tempo, Alex Telles recebeu com liberdade na esquerda e cruzou para área. Artur Cabral subiu livre e cabeceou para abrir o placar.

1x1 - Aos 17 minutos do 1º tempo, Coutinho cobrou falta para a área e a zaga cortou. No rebote, Nuno cruzou, John saiu mal, Marlon Freitas desviou e a bola sobrou para Jair, que empurrou para a rede.

Pênalti? - No primeiro minuto, Puma cruzou, Coutinho dominou, girou e chutou forte. John defendeu "no susto" e, no rebote, Rayan mandou no travessão. Em nova sobra, Rayan chutou e a bola pagou em Marlon Freitas. Vascaínos pediram toque de mão, mas arbitragem mandou seguir.

Pegou - Aos 8 minutos do 2º tempo, Jair abriu espaço na intermediária e acionou Vegetti em profundidade. O atacante recebeu pelo lado esquerdo e bateu na saída de John, mas o goleiro alvinegro defendeu.

Defendeu de novo - Aos 9 minutos do 2º tempo, Puma ganhou de Alex Telles, girou e bateu rasteiro de canhota, mas, atento, John fez a defesa.

Espalma - Aos 22 minutos do 2º tempo, Kaio se aventurou no campo de ataque e fianlziou da intermediária. Léo Jardim saltou e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 BOTAFOGO

Competição: Copa do Brasil

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro

Data e hora: 27 de agosto de 2025, às 21h30h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Vegetti, Hugo Moura (VAS); Arthur Cabral, Marlon Freitas, Danilo, Marçal (BOT)

Cartão vermelho:

Gols: Arthur Cabral, do Botafogo, aos 8'/1ºT; Jair, do Vasco, aos 17'/1ºT

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (David); Rayan (Estrella), Vegetti e Nuno Moreira (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas (Allan), Artur (Newton) e Montoro (Matheus Martins); Arthur Cabral e Chris Ramos (Savarino). Técnico: Davide Ancelotti