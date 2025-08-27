Topo

Vasco escala Vegetti e Botafogo tem Chris Ramos titular; veja os times

Vegetti celebra gol do Vasco sobre o Corinthians em duelo do Brasileirão - Thiago Ribeiro/AGIF
Vegetti celebra gol do Vasco sobre o Corinthians em duelo do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

27/08/2025 20h45

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta noite, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com mudanças no time titular.

O técnico Fernando Diniz escalou Vegetti no ataque. Ele volta à equipe inicial e forma setor ofensivo com Coutinho, Nuno e Rayan.

O Cruz-Maltino não conta com Tchê Tchê. O volante realizou exame de imagem que apresentou edema na coxa esquerda.

O Botafogo vai ter Chris Ramos no time titular. O jogador foi o herói da vitória sobre o Juventude, no Brasileiro.

Chris Ramos marcou para o Botafogo diante do Juventude em jogo do Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Chris Ramos marcou para o Botafogo diante do Juventude em jogo do Brasileirão
Imagem: Vítor Silva/Botafogo

Artur retorna à equipe após ser poupado do jogo contra o Juventude, pelo Brasileiro. A defesa terá Kaio Pantaleão.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Jair e Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

O Botafogo vai a campo com: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur e Montoro; Arthur Cabral e Chris Ramos.

