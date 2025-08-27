Vasco e Botafogo com muitas mudanças para o clássico em São Januário pela Copa do Brasil

O tradicional "Clássico da Amizade" vai colocar Vasco e Botafogo frente a frente, nesta quarta-feira, no estádio de São Januário, a partir das 21h30. Este será o primeiro confronto entre os rivais na disputa pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está programado dia 11 de setembro, no Engenhão.

No Campeonato Brasileiro, os dois estão em situações diferentes. O instável Vasco ocupa a 16ª posição, com 19 pontos, e segue preocupado em evitar um novo rebaixamento à Série B. A campanha do Botafogo é bem superior, com 32 pontos, em quinto lugar, porém, bem longe do líder Flamengo, com 46.

Ambos estão fora de competições sul-americanas, por isso mesmo, enxergam na Copa do Brasil a possibilidade de conquistar um título importante e lucrativo. Garantiram o valor de R$ 4.740.750,00 por chegarem nas quartas. Quem avançar para a semifinal embolsará mais R$ 9.922.500,00. Na grande decisão, o vice-campeão receberá R$ 33.075.000, enquanto o campeão levará para casa a cifra de R$ 77.175.000,00.

Na história, eles se enfrentaram apenas uma vez, em 2020, na época da pandemia, pela quarta fase, que antecedia as oitavas. Com portões fechados, o Botafogo ganhou por 1 a 0 com gol de Matheus Babi, empatando em São Januário por 0 a 0.

O técnico Fernando Diniz vê São Januário como um 'trunfo' para o Vasco conseguir um resultado importante sobre o rival. O comandante conta com o apoio da torcida na busca pelo primeiro passo rumo às semifinais. "O nosso maior trunfo é São Januário. A torcida deu um show contra o Corinthians, mas o time não correspondeu, o que foi uma frustração para mim. A torcida merece ver o time vencer e jogar bem."

O momento vascaíno é até curioso. Após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, em São Paulo, perdeu para o Juventude (2 a 0) e Corinthians (3 a 2) pelo Brasileirão. Por isso, são esperadas novas mudanças no time. Começando pelo lateral-direito Paulo Henrique, fora dos últimos jogos e que deve assumir a vaga de Puma Rodríguez.

O zagueiro Robert Renan, anunciado como reforço na segunda-feira, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode até estrear. Ele vinha treinando no Zenit-RUS e pode ser novidade no setor ao lado de Lucas Freitas.

O volante Hugo Moura, que vinha sendo improvisado no meio da defesa, tem chance de voltar à sua posição de origem. A dúvida no meio-campo é Tchê Tchê, que deixou a última partida com dores musculares. Jair está de sobreaviso.

A principal dúvida está no ataque. Artilheiro do time na temporada com 23 gols, o centroavante Pablo Vegetti disputa a titularidade com David, que começou jogando na última rodada. O escolhido deve formar o quarteto com Philippe Coutinho, Rayan e Nuno Moreira.

O meia Matheus França, de 21 anos, ex-Flamengo, contratado por empréstimo junto ao Crystal Palace-ING, também foi inscrito, podendo ficar como opção no banco, ao lado do atacante Andrés Gómez, colombiano vindo do Rennes, que já deu uma assistência diante do Corinthians.

No Botafogo, o técnico Davide Ancelotti projetou o "Clássico da Amizade" e espera o elenco pronto para conseguir um novo triunfo sob seu comando. "É um jogo muito importante, que vai ter muito ambiente da torcida, mas nossos torcedores também vão estar nos apoiando."

É esperado que o time apresente mudanças. O volante Newton e os atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral, que começaram jogando na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, devem ser substituídos por Danilo, Savarino e Chris Ramos, respectivamente.

Autor de dois gols, Chris Ramos foi um pedido de Ancelotti e chegou causando impacto imediato. O desempenho pode credenciar o espanhol a ganhar sua primeira chance como titular. O goleiro Neto também deve continuar porque recebeu uma oportunidade e foi elogiado internamente, passando à frente de John na disputa por espaço.

O zagueiro Kaio Pantaleão, em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, pode voltar a ser relacionado. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Cuiabano, com uma lesão no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Bastos, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, são desfalques.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti (David) e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO - Neto; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho (Artur), Chris Ramos (Arthur Cabral) e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).