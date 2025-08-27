Topo

Esporte

Vasco busca empate contra o Botafogo na ida pelas quartas de final

27/08/2025 23h34

No confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário. Com isso, o duelo segue aberto visando as semifinal.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com o atacante Arthur Cabral. O Vasco chegou ao empate em seguida, com o volante Jair. 

A partida de volta entre as equipes ocorre no dia 11 de setembro, no Nilton Santos. Quem vencer avança para a semifinal. Um novo empate levará o duelo para os pênaltis. 

O jogo

O Vasco começou com postura ofensiva e viu Jair chutar em cima da zaga com um minuto. O Botafogo respondeu em seguida. Arthur Cabral aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Só que aos sete minutos, os alvinegros abriram o placar. Mais uma vez, Arthur Cabral aproveitou cruzamento e desta vez cabeceou sem chance para Léo Jardim.

O revés obrigou o Vasco a avançar com mais intensidade. Os cruzmaltinos chegaram ao empate aos 16 minutos. Jair aproveitou cruzamento e se esticou para mandar para as redes. O gol animou os donos da casa, que continuaram no ataque. O Vasco levou perigo aos 27 minutos, em chute de Rayan que foi pela linha de fundo. O Botafogo respondeu em seguida, quando Alexander Barboza aproveitou escanteio e cabeceou em cima de Léo Jardim. 

O jogo continuou movimentado, uma vez que o Vasco quase virou aos 33 minutos. Coutinho arriscou da entrada da área e levou perigo. Já nos acréscimos, Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de John. Assim, o clássico ficou igual no intervalo.

No segundo tempo, o Vasco quase marcou logo com um minuto. Coutinho aproveitou cruzamento e chutou para grande defesa de John. No rebote, Rayan mandou no travessão. 

Os donos da casa seguiram na pressão e criaram ótima chance aos sete minutos. Vegetti foi lançado na área e tocou na saída de John, que conseguiu salvar o Botafogo. Em seguida, o goleiro alvinegro fez grande defesa em chute de Puma Rodríguez.

Aos poucos, o Botafogo saiu da marcação do Vasco e conseguiu chegar ao ataque. Os alvinegros criaram sua primeira chance aos 22 minutos, em chute de Kaio que parou em boa defesa de Léo Jardim. Depois, Alex Telles cobrou falta com perigo. 

Na parte final, o clássico caiu de rendimento. Tanto Vasco quanto Botafogo passaram a errar muito no setor ofensivo. Com isso, a partida terminou empatada em São Januário

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 BOTAFOGO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de agosto de 2025 (Quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (Vasco); Arthur Cabral, Danilo, Marçal e Marlon Freitas (Botafogo)

GOLS

VASCO: Jair, aos 16min do primeiro tempo

BOTAFOGO: Arthur Cabral, aos 7min do primeiro tempo

ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (David); Nuno Moreira (Andres Gomez), Pablo Vegetti e Rayan (Estrella)

Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas (Allan) e Montoro (Newton); Artur (Matheus Martins), Arthur Cabral e Chris Ramos (Savarino)

Técnico: Davide Ancelotti

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Sabalenka ganha 'duelo de pancadas' com Kudermetova e mantém sonho de erguer Grand Slam no ano

Sabalenka brilha nos break points e vai à terceira rodada no US Open

Hugo Souza é atacado por torcedor no campo em vitória do Corinthians

Com brilho Messi, Inter Miami bate Orlando City avança à final da Leagues Cup

Kaio Pantaleão elogia atuação do Botafogo e projeta classificação no Nilton Santos

Hugo Souza desabafa sobre drama vivido com esposa: 'Perdemos nossos bebês'

Hugo revela drama familiar e desabafa após vitória do Corinthians: "Nunca deixei de trabalhar"

Patrick lamenta derrota do Athletico-PR, mas confia em classificação em Itaquera: "Total condição"

Corinthians faz o suficiente por vantagem na Copa do Brasil e mostra já pensar no Palmeiras

Barros comemora retorno ao Vasco, mas indica desempenho abaixo do esperado

Vasco e Botafogo empatam clássico carioca da Copa do Brasil e decisão fica para o Nilton Santos