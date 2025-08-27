Vasco busca empate contra o Botafogo na ida pelas quartas de final
No confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário. Com isso, o duelo segue aberto visando as semifinal.
O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com o atacante Arthur Cabral. O Vasco chegou ao empate em seguida, com o volante Jair.
A partida de volta entre as equipes ocorre no dia 11 de setembro, no Nilton Santos. Quem vencer avança para a semifinal. Um novo empate levará o duelo para os pênaltis.
O jogo
O Vasco começou com postura ofensiva e viu Jair chutar em cima da zaga com um minuto. O Botafogo respondeu em seguida. Arthur Cabral aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Só que aos sete minutos, os alvinegros abriram o placar. Mais uma vez, Arthur Cabral aproveitou cruzamento e desta vez cabeceou sem chance para Léo Jardim.
O revés obrigou o Vasco a avançar com mais intensidade. Os cruzmaltinos chegaram ao empate aos 16 minutos. Jair aproveitou cruzamento e se esticou para mandar para as redes. O gol animou os donos da casa, que continuaram no ataque. O Vasco levou perigo aos 27 minutos, em chute de Rayan que foi pela linha de fundo. O Botafogo respondeu em seguida, quando Alexander Barboza aproveitou escanteio e cabeceou em cima de Léo Jardim.
O jogo continuou movimentado, uma vez que o Vasco quase virou aos 33 minutos. Coutinho arriscou da entrada da área e levou perigo. Já nos acréscimos, Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de John. Assim, o clássico ficou igual no intervalo.
No segundo tempo, o Vasco quase marcou logo com um minuto. Coutinho aproveitou cruzamento e chutou para grande defesa de John. No rebote, Rayan mandou no travessão.
Os donos da casa seguiram na pressão e criaram ótima chance aos sete minutos. Vegetti foi lançado na área e tocou na saída de John, que conseguiu salvar o Botafogo. Em seguida, o goleiro alvinegro fez grande defesa em chute de Puma Rodríguez.
Aos poucos, o Botafogo saiu da marcação do Vasco e conseguiu chegar ao ataque. Os alvinegros criaram sua primeira chance aos 22 minutos, em chute de Kaio que parou em boa defesa de Léo Jardim. Depois, Alex Telles cobrou falta com perigo.
Na parte final, o clássico caiu de rendimento. Tanto Vasco quanto Botafogo passaram a errar muito no setor ofensivo. Com isso, a partida terminou empatada em São Januário
FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 1 BOTAFOGO
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 27 de agosto de 2025 (Quarta-feira)
Horário: 21h30(de Brasília)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (Vasco); Arthur Cabral, Danilo, Marçal e Marlon Freitas (Botafogo)
GOLS
VASCO: Jair, aos 16min do primeiro tempo
BOTAFOGO: Arthur Cabral, aos 7min do primeiro tempo
ESCALAÇÕES
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (David); Nuno Moreira (Andres Gomez), Pablo Vegetti e Rayan (Estrella)
Técnico: Fernando Diniz
BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas (Allan) e Montoro (Newton); Artur (Matheus Martins), Arthur Cabral e Chris Ramos (Savarino)
Técnico: Davide Ancelotti