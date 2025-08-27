Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/08/2025 20h00

Vasco e Botafogo medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, RN, RR, RO, RS, SC, SE, TO, DF e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Vasco avançou após eliminar o CSA nas oitavas de final. Após o empate sem gols na ida, o Cruz-Maltino aproveitou o fator casa para vencer por 3 a 1.

O Botafogo eliminou o Red Bull Bragantino. O Alvinegro venceu os dois jogos, somando 3 a 0 no agregado.

Chaveamento do mata-mata está definido. O vencedor do clássico carioca enfrenta Fluminense ou Bahia.

Vasco x Botafogo -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para RJ, AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, RN, RR, RO, RS, SC, SE, TO, DF e --cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

