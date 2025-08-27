Topo

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Tomas Machac pelo US Open: veja onde assistir

João Fonseca comemora ponto durante estreia do US Open Imagem: Al Bello/AFP
Colaboração para o UOL, em São Pauo

27/08/2025 12h00

João Fonseca mede forças na tarde de hoje com o tcheco Tomas Machac, por volta das 13h30 (de Brasília), pela segunda rodada do US Open.

Onde assistir? O confronto será exibido ao vivo pelo sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O brasileiro superou Miomir Kecmanovic, número 42 do mundo, por 3 sets a 0. Agora, terá pela frente o número 22 do mundo em duelo que será realizado na mesma quadra da estreia, a Grandstand, a terceira principal do torneio.

Machac venceu Lucas Nardi no primeiro compromisso. Ele também somou um 3 a 0 para avançar à segunda rodada.

Fonseca pode ter um confronto da nova geração se passar de fase. Quem avançar encara na terceira rodada o vencedor do embate entre Mensik, outra promessa de 19 anos, e o qualifier Blanchet.

João Fonseca x Tomas Machac -- 2ª rodada do US Open

  • Data e hora: 27 de agosto, por volta das 13h30 (de Brasília)
  • Local: Nova Iorque, Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

