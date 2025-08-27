Topo

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja onde assistir

27/08/2025 18h00

Atlético-MG e Cruzeiro medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

O caminho do Atlético para chegar às quartas de final teve emoção. O Galo derrotou o Flamengo fora de casa, perdeu pelo mesmo resultado em seus domínios e levou a melhor nas penalidades para seguir adiante.

Já o Cruzeiro teve um pouco mais de tranquilidade diante do CRB. Após empatar em Belo Horizonte, a equipe celeste venceu por 2 a 0 como visitante e garantiu a vaga para enfrentar o rival.

Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do clássico mineiro vai encarar Athletico ou Corinthians na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

