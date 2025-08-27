Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Athletico x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/08/2025 20h00

Athletico e Corinthians medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, PR, MS, PE e as cidades mineiras de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginha), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Furacão eliminou o São Paulo na fase anterior do mata-mata. A equipe de Odair Hellmann venceu por 1 a 0 em casa e se classificou nos pênaltis.

Relacionadas

Corinthians prepara terreno pós-transfer ban e faz proposta para 4 reforços

Corinthians: Stabile banca Fabinho Soldado e expõe transfer ban de R$ 40 mi

Stabile mira trocas na gestão do Corinthians: 'Muitas mudanças virão aí'

O Corinthians mostrou força contra o Palmeiras. O Alvinegro superou o rival nos dois jogos, com um 3 a 0 no placar agregado.

Chaveamento para a semifinal está desenhado. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no duelo entre Atlético-MG e Cruzeiro.

Athletico x Corinthians -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Vasco escala Vegetti e Botafogo tem Chris Ramos titular; veja os times

Manchester City recusa oferta de R$ 440 milhões por Savinho e barra chegada de Rodrygo

Dupla é mantida, e Memphis começa Athletico x Corinthians no banco; veja

Corinthians terá Maycon titular e Memphis no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

Peñarol processa Bragantino por tentar contratar jogador de forma irregular

São Paulo lança camisa em homenagem a atleta uruguaio morto após passar mal em jogo no Morumbi

Por que dono de 'império de pães' desistiu de presidir o Grêmio ao gastar R$ 130 mi em estádio?

Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Transmissão ao vivo de Athletico x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir

Transmissão ao vivo de Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Bruno Henrique tem julgamentos marcados em caso de manipulação por cartão no STJ e no STJD