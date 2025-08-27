Transmissão ao vivo de Athletico x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir
Athletico e Corinthians medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, PR, MS, PE e as cidades mineiras de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginha), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).
O Furacão eliminou o São Paulo na fase anterior do mata-mata. A equipe de Odair Hellmann venceu por 1 a 0 em casa e se classificou nos pênaltis.
O Corinthians mostrou força contra o Palmeiras. O Alvinegro superou o rival nos dois jogos, com um 3 a 0 no placar agregado.
Chaveamento para a semifinal está desenhado. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no duelo entre Atlético-MG e Cruzeiro.
Athletico x Corinthians -- Copa do Brasil
- Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)