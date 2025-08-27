Casagrande: Trágico para Paquetá é perder relações, não dinheiro

A parte mais trágica do drama de dois anos vivido por Lucas Paquetá, inocentado da acusação de manipulação de apostas na Inglaterra, é a perda das relações familiares, não o dinheiro que ele deixou de ganhar, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

A parte do Paquetá, que perdeu dinheiro, perdeu relações... Cara, a tragédia, o trágico da história é você perder relações, ter um baque emocional.

Perder dinheiro, o cara tá jogando no West Ham, continua ganhando muito dinheiro e vai ganhar muito dinheiro pra frente. Foi absolvido? Ok, não se fala mais nisso. Não se pode colocar em discussão o veredito da justiça inglesa. Acabou o papo. Segue o jogo.

Tem que lamentar as relações que ficaram turbulentas, tem que lamentar o lado emocional, que ele deve ter sofrido muito, o tempo que ele perdeu ali, preocupado, mas o dinheiro se recupera.

Casagrande

De 2023 a 2025, Paquetá viu sua vida ruir em meio às acusações: perdeu a chance de se transferir para o Manchester City, caiu de rendimento no Campeonato Inglês e deixou de ser convocado à seleção brasileira.

Agora inocentado e livre para seguir sua carreira, Paquetá foi chamado por Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira na rodada final das Eliminatórias da Copa do Mundo.

