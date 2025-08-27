Topo

Torcida do Athletico-PR esgota ingressos para jogo contra o Corinthians

27/08/2025 13h22

O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Ahtletico-PR e Corinthians, nesta quarta-feira, na Ligga Arena, terá casa cheia. O Furacão divulgou nesta manhã que os ingressos para a partida estão esgotados.

Todos os ingressos da arquibancada do estádio foram esgotados pela torcida do Furacão. Restam apenas algumas entradas para o setor Black, que custam R$ 400 (inteira).


O Athletico-PR chegou às quartas de final após eliminar o São Paulo na fase anterior. A equipe paranaense perdeu na ida por 2 a 1, mas fez 1 a 0 na volta e se classificou nos pênaltis.

Apesar da classificação, o time não atravessa boa fase. A equipe venceu em seu último jogo, mas amargou uma sequência de sete partidas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Furacão é apenas o 12º colocado na tabela, com 30 pontos.

Do outro lado, o Corinthians de Dorival Júnior chega confiante após vencer o Vasco no último domingo, por 3 a 2, pela 21ª rodada do Brasileirão. Nas oitavas da Copa do Brasil, o Timão despachou o Palmeiras.

