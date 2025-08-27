Topo

Esporte

Torcedor que caiu de arquibancada na Sula grava áudio e afirma: 'Estou bem'

Torcedor da Universidad de Chile caiu da arquibancada durante confusão com torcida do Independiente - Facundo Morales/REUTERS
Torcedor da Universidad de Chile caiu da arquibancada durante confusão com torcida do Independiente Imagem: Facundo Morales/REUTERS
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 13h51

Gonzalo Alfaro, torcedor da Universidad de Chile que caiu da arquibancada durante confusão no jogo contra o Independiente, gravou um áudio para tranquilizar familiares e amigos. O jornal argentino Olé confirmou a veracidade da gravação.

Olá a todos, sou Gonzalo Alfaro. Queria agradecer pelo apoio, pelas orações, por todas as pessoas que deram seu tempo para perguntar como estou. Eu já estou bem, evoluindo super bem. Em breve estarei no Chile para estar com meu povo, minha família, minhas três filhas, minhas tias, meus pais, meus primos e todos que me apoiaram durante todo esse tempo. Gonzalo Alfaro, em áudio para familiares e amigos

Relacionadas

Brasileiro relata caos em estádio argentino: 'Cheguei e vi que daria merda'

Mais de 100 torcedores foram soltos após barbárie na Sul-Americana, diz presidente do Chile

Estádio do Independiente é interditado após barbárie e jogo do Argentino é adiado

Mando essa mensagem para vocês de todo coração. Muito obrigado pelo apoio e por toda a compaixão que vocês demonstraram por mim. Isso me dá forças para seguir em frente e mais energia para a vida do que antes.

Relembre o caso

A confusão começou no final do primeiro tempo do jogo entre Independiente x Universidad de Chile, que acabou cancelado. Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse — eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Durante a confusão, Gonzalo acabou caindo da arquibancada, mas não teve risco de vida. O embaixador chileno na Argentina José Antonio Viera-Gallo informou, à Rádio ADN, na ocasião que "felizmente, havia um teto sobre sua cabeça, então ele está completamente fora de perigo".

O Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, foi interditado. O ministro de segurança de Buenos Aires explicou que a interdição do estádio aconteceu pois ainda há manchas de sangue nas arquibancadas e a perícia não foi completamente concluída.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Jean Lucas, do Bahia, é convocado para o lugar de Joelinton

Filho de Pelé e ex-jogador do Santos, Edinho completa 55 anos nesta quarta

Onde vai passar Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Jean Lucas conquistou primeiro título este ano e chega à seleção encerrando jejum

Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

Diego Alemão se defende de críticas e manda recado antes de luta com Popó

Torcedor que caiu de arquibancada na Sula grava áudio e afirma: 'Estou bem'

Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico

Educafro processa Flamengo por racismo institucional e pede R$ 100 milhões em indenização

Sucessor de Dana? Ex-campeão, Cormier revela desejo de presidir o UFC: "Trabalho dos sonhos"

Palmeiras encaminha a venda de Thalys para clube espanhol