Rival de Fonseca tem ouro olímpico ao lado da ex e é louco por Jordan

Machac e Siniakova se beijaram na comemoração do ouro olímpico nas duplas mistas - Reprodução/Globoplay
Machac e Siniakova se beijaram na comemoração do ouro olímpico nas duplas mistas Imagem: Reprodução/Globoplay
Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 09h42

João Fonseca encara hoje o tcheco Tomas Machac pela segunda rodada do US Open. O rival está perto do top 20 e foi protagonista de uma das histórias mais curiosas do tênis nas Olimpíadas de Paris.

Quem é adversário de João

Machac é o atual número 22 do mundo. O tenista de 24 anos mede 1,83m e registrou a melhor posição da carreira em março deste ano, quando virou o 20º do ranking.

Em Paris, o tcheco conquistou foi campeão nas duplas mistas ao lado da ex-namorada, Katerina Siniakova, pouco após terem terminado. Os dois romperam o relacionamento amoroso semanas antes do torneio, mas mantiveram a parceria em quadra e se sagraram campeões.

O ouro olímpico foi comemorado com beijo na boca e mistério sobre possível reconciliação. A relação entre eles atraiu grande atenção, mas os tenistas mantiveram o assunto na esfera privada. "Ultrassecreto. Somos tão profissionais que decidimos nos semanas antes do torneio para que pudéssemos nos concentrar totalmente em ganhar uma medalha", afirmou Machac, depois da conquista.

machac - Al Bello/AFP - Al Bello/AFP
Tomas Machac em ação na estreia do US Open
Imagem: Al Bello/AFP

Neste ano, Machac faturou seu primeiro título no circuito da ATP —e foi na quadra dura. Ele venceu o ATP 500 do México no início de março ao superar o espanhol Davidovich Fokina.

Fora do tênis, o tcheco é fã de basquete, fissurado em Michael Jordan e torcedor dos Bulls. Ele não chegou a ver o astro em ação pelo Bulls, já que nasceu dois anos depois da última dança do astro pela equipe de Chicago, mas possui grande admiração por ambos

É uma loucura o que esse cara [Jordan] fez na carreira. Suas conquistas, os momentos que ele teve foram inacreditáveis. Aprendi [vendo ele] que, em alguns dias, se você não se sente bem, está doente ou algo dá errado, você ainda pode lutar, ainda pode se sentir confortável naquele momento e melhorar algo no seu jogo.
Machac, ao site da ATP

2ª rodada do US Open

Fonseca e Machac se encaram por volta das 13h30 (de Brasília). O duelo será transmitido pela ESPN e Disney+.

Será o segundo jogo da Grandstand, a terceira quadra principal do evento. A partida entre Navarro e McNally, confronto feminino que antecede o de João, começa ao meio-dia.

fonseca - Mike Frey-Imagn Images - Mike Frey-Imagn Images
João Fonseca na primeira rodada do US Open de 2025
Imagem: Mike Frey-Imagn Images

O carioca de 19 vem embalado por mais uma vitória na estreia de Grand Slam. João disputa a elite do circuito pela primeira vez na breve carreira e avançou pelo menos à segunda rodada em todos eles. A vítima da vez foi o sérvio Kecmanovic, com parciais de 7/6(3), 7/6(5) e 6/3.

O tcheco também venceu com autoridade em sets diretos. O cabeça de chave 21 atropelou o italiano Luca Nardi por 6/3 e duplo 6/1.

Se avançar, Fonseca pode ter um confronto da nova geração na sequência. Quem passar encara na terceira rodada do vencedor do embate entre Mensik, outra promessa de 19 anos, e o qualifier Blanchet.

