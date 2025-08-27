Título do Brasileiro sub-20 amplia hegemonia do Palmeiras na base com 20ª conquista nacional

O Palmeiras conquistou, na última terça-feira, seu quarto título de Campeonato Brasileiro sub-20, o segundo consecutivo. A taça parou nas mãos do Verdão depois da vitória por 4 a 3, nos pênaltis, sobre o Red Bull Bragantino, após dois empates: por 1 a 1, na ida, e 0 a 0, na volta, no Allianz Parque. Com mais essa conquista, o clube alcançou a marca de 20 títulos de torneios oficiais de base em âmbito nacional.

A contagem leva em conta as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras lidera o ranking de forma isolada. Internacional e São Paulo dividem a segunda posição, com 13 títulos cada um.

O título coroou uma campanha quase perfeita das Crias da Academia. O time comandado por Lucas Andrade quebrou o recorde de melhor campanha na primeira fase neste formato do torneio, somando 45 pontos em 19 partidas. Depois, no mata-mata, passou por Juventude e Cruzeiro, com duas vitórias.

O sub-20 é a categoria na qual o Verdão mais conquistou troféus de campeonatos nacionais, com dez, seguido do sub-17, que tem oito. Essa última categoria também faz boa campanha no Brasileiro da categoria, liderando a primeira fase, com 37 pontos em 16 jogos.

Das 20 taças em âmbito nacional, 14 foram conquistados na gestão da presidente Leila Pereira, que deu início a seu primeiro mandato no fim de 2021. A mandatária reelegeu-se na última eleição e fica na presidência até o fim de 2027.

Palmeiras lidera ranking de campeão brasileiro sub-20

Contra o Bragantino, o Palmeiras disputou sua quarta final consecutiva de Brasileiro sub-20, a sexta em oito anos. Antes, a equipe havia faturado a taça em 2018, ao vencer o Vitória, em 2022, batendo o Corinthians e em 2024, contra o Cruzeiro.

Dessa forma, tornou-se tetracampeão, ampliando a folga na liderança. Na sequência da lista estão Flamengo, com dois, Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional, com uma taça, cada um.

Confira todos os títulos nacionais oficiais de base do Palmeiras:

Sub-13: Liga de Desenvolvimento da CBF (2021, 2024 e 2025)



Sub-17: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2017, 2019, 2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2022 e 2022)



Sub-20: Copinha (2022 e 2023), Campeonato Brasileiro (2018, 2022, 2024 e 2025), Copa do Brasil (2019 e 2022) e Supercopa do Brasil (2022)