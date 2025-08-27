Título do Brasileiro garante vaga, e sub-20 Palmeiras disputará a Libertadores em 2026

A Sociedade Esportiva Palmeiras comemorou seu aniversário de 111 anos em grande estilo. Na noite de terça-feira, o sub-20 venceu o Red Bull Bragantino e faturou a taça do Campeonato Brasileiro da categoria pela quarta vez, a segunda consecutiva. O título garantiu a equipe de Lucas Andrade na próxima edição da Libertadores.

Sendo assim, em 2026, o sub-20 do Palmeiras disputará a Copa Libertadores pela terceira vez e busca seu primeiro título.

A estreia aconteceu no ano de 2023. Naquela oportunidade, a equipe sub-20 contava com Estêvão, que foi vendido para o Chelsea, neste ano, além de Allan, Thalys e Riquelme Fillipe, jogadores que têm recebidos chance na equipe profissional.

O Verdão fez uma campanha invicta, com uma vitória e dois empates, mas mesmo assim acabou eliminado ainda na fase de grupos, ficando com cinco pontos, na segunda colocação da chave que contava com o Boca Juniors. O time argentino foi finalista, mas perdeu a taça para o Flamengo.

A equipe de Lucas Andrade voltou a disputar o torneio continental neste ano e foi finalista, pela primeira vez. Contudo, na decisão, acabou sendo derrotado pelo Flamengo, nos pênaltis. A conquista deu ao Rubro-Negro a chance de disputar o Mundial, torneio no qual venceu o Barcelona para se sagrar campeão.

Contra o Bragantino, o Palmeiras disputou sua sexta final em oito edições de Campeonato Brasileiro sub-20, sendo quatro consecutivas. A equipe alviverde faturou os outros três títulos em 2018, sobre o Vitória, 2022, contra o Corinthians e em 2023, ao vencer o Cruzeiro.

A temporada do sub-20, porém, ainda não acabou. O time ainda disputa o Campeonato Paulista. O Verdão tem jogado o Estadual com um time B e volta a campo em setembro para disputa da segunda fase do torneio, contra o Sertãozinho, em jogos de ida e volta.