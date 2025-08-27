Thalys faz balanço de último ano de sub-20 no Palmeiras e despista sobre possível saída: "Estamos analisando"

Thalys está com o futuro indefinido no Palmeiras. O atacante de 20 anos já está integrado ao profissional, mas ainda atua pelo sub-20, categoria pela qual foi campeão do Campeonato Brasileiro na última terça-feira ao vencer o Bragantino, nos pênaltis, no Allianz Parque. Após a conquista, o jogador fez um balanço de seu último ano de base até o momento e despistou sobre a possível saída.

O Palmeiras recebeu propostas de clubes do exterior, nos últimos tempos, para negociar a saída de Thalys. O Olympiacos, da Grécia, tem conversas com o Verdão e, mais recentemente, o Almería, da Espanha, entrou na briga. O clube, estafe e jogador avaliam o melhor modelo.

"Meus empresários falaram que teve proposta, mas ainda não tem nada certo. A gente está vendo para tomar a melhor decisão. Palmeiras é um clube gigante. Então é isso. Teve proposta, estamos analisando para ver a situação e o melhor a se fazer", revelou Thalys ainda no gramado após a conquista.

"Foi muito importante para mim. Todos esses anos de base. Meu último ano esse ano, eu estou encerrando com um título assim, muito muito feliz. Acabei errando o pênalti, mas os companheiros, comissão, sei o quanto eles confiam em mim, sei o quanto acreditam, então eu tive a personalidade, coragem e a confiança deles para bater o pênalti de novo e eu fui feliz", seguiu.

Thalys subiu para o time profissional depois de disputar dois jogos pela Copinha. Contudo, treinando com o profissional com mais frequência seguiu à disposição de Lucas Andrade e disputou nove jogos do Brasileiro sub-20, incluindo as duas finais contra o Bragantino. Já pelo profissional, atuou em 13 compromissos e marcou dois gols.

"Todos os anos que eu tive aqui, eu cheguei em final, todos os anos que eu passei aqui, eu fui campeão, também. Então, acho que tipo fiz um bom trabalho no profissional. Joguei também, fiz gol em clássico (contra o Santos). Aprendi muito também e sigo aprendendo com eles. E se for uma despedida, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu fui muito feliz aqui" avaliou.

Perdeu pênalti na final foi cobrando por JP Sampaio

Thalys começou a final no banco de reservas, mas foi acionado no segundo tempo do jogo. Ele sofreu um pênalti e desperdiçou a cobrança no tempo normal, o que contribuiu para a decisão por penalidades máximas. Nas cobranças, não se escondeu e abriu a contagem para o Verdão, convertendo o primeiro. Após a partida, ele tomou um "puxão de orelha" de João Paulo Sampaio, coordenador da base.

"Eu e o João Paulo sempre tivemos essa intimidade, desde que eu cheguei esse tempo me acolheu, daquele jeito dele, como todo mundo sabe. E a resenha foi do pênalti que eu isolei, né, infelizmente, aí ele deu um "agrediu" (referindo-se aos tapas de brincadeira que levou do coordenador). Agradeço a ele por tudo que ele tenha feito na minha vida, mudou minha vida", declarou

Com o sub-20 resolvido no Brasileiro, Thalys deve voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Corinthians, que acontece no domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O atacante falou sobre a flexibilidade de atuar na base e no profissional para reforçar os processos.

"Eu acho que fortalece sim, tanto como mentalmente, fisicamente também. Já que a disputa é muito grande no profissional, todos os atletas de altíssimo nível. Então, nós temos que aproveitar que ainda temos idade para jogar no sub-20, pegar um ritmo. Então, é muito importante isso", finalizou.