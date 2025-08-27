Técnico do sub-20 diz como gere elenco com jogadores cedidos ao profissional: "Time tem que ser para o Palmeiras"

As categorias de base do Palmeiras tem sido fonte de jogadores para a equipe profissional. E, neste ano, não é diferente. Na noite da última terça-feira, o sub-20 sagrou-se campeão do Brasileiro da categoria pelo segundo ano consecutivo e contou, no elenco, com jogadores que tem ficado ou já ficaram à disposição de Abel Ferreira.

Lucas Andrade, que levou a equipe ao bicampeonato, o tetra na história, revelou como faz para gerir o elenco e prepará-lo para os compromissos sendo que algumas vezes não conta com as melhores peças disponíveis pois está à serviço da equipe profissional.

"O principal é você não ter vaidade de querer um time para você. O time tem que ser para o Palmeiras. Acho que o principal é isso: é a gente ser capaz de tirar da nossa vaidade, de às vezes não ter mecanismos tão claros, executados com fluidez, porque a gente não tem muitas vezes para treinar, mas preparar a base para que eles sempre possam receber o espaço de uma maneira competitiva. É isso que a gente busca: oferecer um bom cenário para eles estarem com a gente e exercerem o melhor do potencial deles", contou.

Sete jogadores que levantaram a taça no Allianz Parque depois de vencer o Bragantino, nos pênaltis, por 4 a 3, já tiveram alguma experiência no time principal. São eles: o goleiro Aranha, o lateral Arthur, os meias Erick Belé e Coutinho, além dos atacantes Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi.

Thalys e Luighi, por exemplo, estiveram no banco de reservas na segunda-feira para o jogo entre Palmeiras e Sport, pelo Brasileirão. Ambos, porém, não foram acionados por Abel Ferreira no duelo em que o Verdão venceu por 3 a 0 para retomar a vice-liderança do torneio.

Palmeiras e Bragantino protagonizaram duas finais equilibradas. A primeira terminou empatada por 1 a 1 e a segunda por 0 a 0. O técnico Lucas Andrade viu uma final de "alto nível" e valorizou o esforço de seus jogadores

"Uma final de Brasileiro, de alto nível, com as duas melhores equipes, eu achei que eles deram o melhor. A dificuldade foi natural pelo adversário, mas eles se entregam muito por essa camisa, é o mais importante", finalizou.