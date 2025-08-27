Sucessor de Dana? Ex-campeão, Cormier revela desejo de presidir o UFC: "Trabalho dos sonhos"

Presidente do UFC há mais de duas décadas, mais precisamente desde 2001, Dana White se tornou 'o rosto' da maior organização de MMA do mundo. Seu 'prazo de validade' no comando do Ultimate, entretanto, tem se tornado cada vez mais tema de debates entre fãs e especialistas, visto que o empresário, já aos 56 anos de idade, se envolve cada vez mais em projetos que vão além da companhia. E, se eventualmente pensar em se desligar do posto, aparentemente já há um substituto interessado no trabalho: Daniel Cormier.

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC, Cormier, que hoje ocupa o posto de comentarista da casa, admitiu que comandar o Ultimate seria seu "trabalho dos sonhos". Apesar de admitir que atualmente não consegue desatrelar a organização da figura de Dana White, 'DC', como é conhecido, garantiu, em recente entrevista ao canal 'Club Shay Shay', no Youtube, que aceitaria de bom grado a vaga de presidente, caso lhe fosse oferecida.

"Esse (presidente do UFC) seria o trabalho dos sonhos para qualquer um. Mas sim, claro, eu amaria fazer isso. Se um dia eles confiassem em mim para fazer isso, eu faria o melhor trabalho que pudesse fazer. Até porque é uma das maiores organizações esportivas do mundo. E eles fizeram um trabalho tão incrível construindo isso que, o trabalho em si, seria não f*** tudo (risos). Tipo: 'Não estrague tudo'. O Dana é tão apaixonado pelo que faz, que nem consigo imaginar o UFC sem ele. Mas se (for o caso), com certeza (aceitaria o posto)", frisou Cormier.

Cenário atual

Por mais que seja uma das vozes mais influentes do meio, sendo ex-campeão e atualmente comentarista, Cormier não parece próximo de concretizar seu desejo. Afinal de contas, no início da temporada, em fevereiro, Dana White deixou claro que não pretende se aposentar, brincando, inclusive, que permanecerá no posto de presidente do UFC "até o dia que morrer".

De lá para cá, porém, o dirigente se tornou também promotor de boxe. E a nova função dentro da nobre arte, aliada a outros projetos no qual também é peça-chave, como a 'Power Slap' - a liga de tapas na cara -, levantaram a possibilidade de Dana antecipar uma eventual passagem de bastão no UFC. E, atualmente, o nome mais ventilado por imprensa e fãs, mesmo que sem indício reais, para assumir o comando da companhia é o de Hunter Campbell, diretor de negócios do Ultimate e figura primordial da empresa nos bastidores e trato direto com os lutadores do plantel.

