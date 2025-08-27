Sparring de Borrachinha, Ryan Gandra comemora entrada no UFC: "Sonho realizado"

Na noite da última terça-feira (26), o UFC promoveu o terceiro episódio da nona temporada do 'Contender Series'. Com três brasileiros escalados para o show, o país saiu com 100% de aproveitamento: três vitórias convincentes via nocaute técnico que se transformaram em três contratos com a maior liga de MMA do mundo. Atleta tupiniquim em posição de maior destaque no card, protagonizando a luta principal, Ryan Gandra comemorou sua chegada ao Ultimate em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Recém-contratado, 'Problema', como é conhecido, não escondeu sua empolgação ao relembrar o momento em que Dana White anunciou a assinatura de seu vínculo com a companhia. No Contender, o brasileiro brilhou ao nocautear Trent Miller em pouco menos de três minutos - ainda no primeiro assalto. Disposto a alçar voos ainda maiores, o peso-médio (84 kg) de Betim (MG) traçou sua próxima meta para a carreira: conquistar o cinturão da categoria no UFC.

"Estamos aí representando minha cidade Betim, o Brasil e Minas Gerais. Estou feliz demais! Estou com a sensação de sonho realizado. Quando o Dana White falou (que me contrataria) e me elogiou, até me emocionei. Escutar essas palavras do chefe mostra que o trabalho está sendo bem feito. Mas o sonho continua. A minha meta é ser campeão do UFC, ter o cinturão em mãos. Ryan Gandra, futuro campeão do UFC. Anotem esse nome!", projetou Ryan.

Parceria com Borrachinha

Enquanto se preparava para participar do Contender, Gandra contou com um trunfo e tanto: uma parceria com Paulo Costa. Apenas 30 minutos de carro separam a base de treinos de Ryan no 'CT Rules', em Belo Horizonte, da sede da 'Team Borracha', em Contagem (MG). Sendo assim, houve um intercâmbio entre os atletas que, além de competirem na mesma categoria, se ajudaram na preparação de seus mais recentes desafios. O novato no UFC foi peça-chave no camp de 'Borrachinha' (veja abaixo ou clique aqui) e um de seus principais sparrings para o duelo contra o russo Roman Kopylov, em julho.

"A gente treina no CT Rules, do Johnny. A gente teve ajuda do Paulo (Borrachinha). Foi uma troca, praticamente. Eu estava em camp para o 'Contender' e o Paulo estava em camp para o Kopylov. Aproveitei (os treinos) com o Borrachinha o máximo possível, e ele aproveitou também. A gente fez um trabalho duro, sem descanso. E vimos na performance do Borrachinha e na minha hoje como o trabalho foi bem feito", exaltou o atleta de Betim.

Além de Ryan Gandra, outros dois brasileiros garantiram vaga no UFC no último episódio do Contender Series. Primeiro a entrar em ação, o peso-leve (70 kg) Manoel Sousa, conhecido como 'Manumito', derrotou Cristian Perez via nocaute técnico no terceiro round. Na sequência, o peso-pena (66 kg) Márcio Barbosa, o 'Ticotô' superou Damon Wilson da mesma forma, mas já no primeiro assalto.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ryan Gandra (@ryangandra_mma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok