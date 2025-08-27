?Acertou demais?: Alicia e Milly elogiam convocação de Jean Lucas

Após o corte de Joelinton por lesão, o volante Jean Lucas, do Bahia, foi convocado, encerrando um jejum de 34 anos sem representantes do clube baiano na seleção principal. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe exaltaram a escolha do técnico italiano.

Jean Lucas se prepara para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, no Maracanã e na altitude de El Alto, respectivamente.

O meio de campo do Bahia tem muitos meias que atuam como volante, então o Jean Lucas é um deles. Ele é um meia, está recuado, jogando como volante, muito técnico, pode jogar também na armação. Justíssima, assim, essa convocação. A festa é demais. Eles na fisioterapia relaxado e entram lá na maior festa. O Jean-Lucas vai jogar na casa dele no Maracanã. Vai ser bonito de ver.

Milly Lacombe

Muito merecida. Essas cenas fazem a gente resgatar até um pouco dessa conexão emocional com a Seleção Brasileira que vai se perdendo. Por mais que parte da torcida se apegue mais aos clubes, é o sonho de todo jogador defender a Seleção numa eliminatória de Copa do Mundo no Maracanã. É muito emocionante e é uma escolha acertada sim. Muito bom que olhe também para outros clubes fora do Sudeste. É muito importante esse reconhecimento, um reconhecimento do trabalho que vai sendo feito no Bahia, comandado pelo Rogério, e é excelente. O Jean-Lucas está colhendo um desses frutos agora.

Alicia Klein

