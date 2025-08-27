Sem rótulos, Vojvoda quer unir elenco para impulsionar rendimento do Santos

O Santos torce para que Vojvoda consiga mudar o rumo do clube na temporada. O técnico começou a trabalhar com o elenco nesta terça-feira e, aos poucos, espera introduzir a sua filosofia.

O comandante, no entanto, não quer ficar preso a um esquema tático apenas. A ideia é ter uma boa variedade e mudar conforme o necessário.

"Não tenho uma ideia fixa, varia muito meu comportamento tático. Sou um treinador adaptativo muitas vezes. Me adapto primeiro ao que tenho no elenco. Me adapto ao que pode acontecer na partida, a estratégia da partida. Não quero por uma etiqueta de que tipo de treinador que sou. Me adapto muito. Sou um treinador que procura o rendimento dos meus jogadores, exijo isso. O rendimento individual tem que ajudar o coletivo. Tenho que conhecer eles e fazer funcionar o time", disse.

O argentino ainda destacou a importância de encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque.

"O futebol evolui em todos aspectos. A parte defensiva é um texto a trabalhar, assim como o ataque. O futebol não é defender ou atacar. É um todo.", pontuou.

O principal objetivo de Vojvoda é impulsionar o rendimento do time, que vem de duas derrotas seguidas: 6 a 0 para o Vasco e 2 a 0 para o Bahia.

"O foco está em conseguir rendimento. o Santos obriga a ter um rendimento imediato. Fui à Bahia e analisei algumas coisas. Vi outros jogos também. Vou conhecer meus jogadores e trabalhar para o jogo de domingo. Nossa prioridade é essa. Momento difícil, mas precisamos estar juntos, corrigir erros. Há que confiar no nosso elenco e jogadores. Temos que confiar. Estou convencido que temos um bom elenco, temos pouco tempo para fechar a janela, mas vai servir. Um treinador novo estimula os jogadores. O urgente é isso, conseguir resultados", finalizou.

A estreia de Vojvoda deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo, às 16h, também pelo Brasileirão.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.