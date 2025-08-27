Seleção brasileira masculina de basquete perde para os Estados Unidos na Americup na Nicarágua

Classificada para as quartas de final, a seleção brasileira masculina de basquete perdeu pela primeira vez na Americup, nesta terça-feira, ao ser derrotada pelos Estados Unidos por 90 a 78, em Manágua, na Nicarágua. O Brasil volta à quadra na quinta-feira quando vai buscar uma vaga na semifinal do torneio, diante da República Dominicana.

Em busca do quinto título do torneio, a seleção não teve um bom desempenho no primeiro quarto. Mas se recuperou ao final do primeiro tempo, com destaque para Caboclo.

Apesar do equilíbrio, a seleção consegue se manter à frente no placar e foi para o último quarto com três de pontos de vantagem: 67 a 64.

O último quarto foi todo dos Estados Unidos, com destaque para Ramsey. Caboclo somou 21 pontos, mas não impediu a derrota brasileira por 90 a 78.