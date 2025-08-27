Topo

Esporte

Seleção brasileira masculina de basquete perde para os Estados Unidos na Americup na Nicarágua

Manágua

27/08/2025 00h21

Classificada para as quartas de final, a seleção brasileira masculina de basquete perdeu pela primeira vez na Americup, nesta terça-feira, ao ser derrotada pelos Estados Unidos por 90 a 78, em Manágua, na Nicarágua. O Brasil volta à quadra na quinta-feira quando vai buscar uma vaga na semifinal do torneio, diante da República Dominicana.

Em busca do quinto título do torneio, a seleção não teve um bom desempenho no primeiro quarto. Mas se recuperou ao final do primeiro tempo, com destaque para Caboclo.

Apesar do equilíbrio, a seleção consegue se manter à frente no placar e foi para o último quarto com três de pontos de vantagem: 67 a 64.

O último quarto foi todo dos Estados Unidos, com destaque para Ramsey. Caboclo somou 21 pontos, mas não impediu a derrota brasileira por 90 a 78.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Copa do Brasil: Cruzeiro x Atlético tem favorito? Comentaristas analisam

Botafogo: Copa do Brasil virou obrigação? Comentaristas debatem

Copa do Brasil: Sintético pode atrapalhar Corinthians? Comentaristas opinam

Já classificada, Seleção Brasileira perde dos EUA pela Copa América

Seleção brasileira masculina de basquete perde para os Estados Unidos na Americup na Nicarágua

Atlético-MG encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Aranha diz que quase abandonou o futebol e celebra volta por cima no Palmeiras com título do Brasileiro sub-20

Palmeiras supera pênalti perdido, é campeão brasileiro Sub-20 no aniversário e mantém hegemonia

Naomi Osaka e Coco Gauff estreiam com vitórias suadas no US Open

Com torcida presente, Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja time provável

Com Abel na torcida, Palmeiras bate Bragantino nos pênaltis e ganha o Brasileiro sub-20