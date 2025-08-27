São Paulo lança camisa em homenagem a Juan Izquierdo, um ano após sua morte

A morte do uruguaio Juan Izquierdo completa um ano nesta quarta-feira. Em homenagem a esta data, o São Paulo anunciou o lançamento de uma camisa em homenagem ao ex-jogador do Nacional.

"Juan Izquierdo, que nos deixava há exatamente um ano, será sempre lembrado pela torcida tricolor. Essa camisa homenageia e eterniza o nosso respeito e carinho à família, aos amigos, ao Club Nacional de Football e a seus torcedores", escreveu o São Paulo nas redes sociais.

O clube ainda divulgou que todo o valor de royalties arrecadado será revertido aos familiares de Juan Izquierdo. A camisa é azul, com detalhes pretos na gola e nas mangas. As cores remetem à camisa da seleção do Uruguai.

Na parte de trás da gola, aparece a frase: "Por siempre, Juan" (para sempre, Juan - em português). Na lateral da camisa, entre as bandeiras do Brasil e do Uruguai, está escrito: "Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história."

A peça está à venda na SAO Store MorumBIS.

Morte de Juan Izquierdo

Na noite do dia 27 de agosto de 2024, através das redes sociais, o Nacional confirmou a morte de Juan Izquierdo, aos 27 anos de idade.

Cinco dias antes, no duelo contra o São Paulo, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Morumbis, o zagueiro sofreu um mal súbito dentro de campo, já na reta final do jogo. O Tricolor venceu por 2 a 0 e passou de fase.

O jogador foi removido de ambulância do estádio e internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. De acordo com o hospital, o falecimento aconteceu "em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".

O caso gerou grande comoção no futebol brasileiro e sul-americano, principalmente no Nacional e no São Paulo.