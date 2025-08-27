São Paulo lança camisa em homenagem a atleta uruguaio morto após passar mal em jogo no Morumbi

O São Paulo apresentou, nesta quarta-feira, uma nova camisa em homenagem ao uruguaio Juan Izquierdo, ex-zagueiro do Club Nacional, que morreu após passar mal durante jogo da Copa Libertadores, em agosto de 2024.

"Juan Izquierdo, que nos deixava há exatamente um ano, será sempre lembrado pela torcida tricolor. Essa camisa homenageia e eterniza o nosso respeito e carinho à família, aos amigos, ao Club Nacional e a seus torcedores", escreveu o clube nas redes sociais, junto ao vídeo de lançamento.

Diferente das cores tradicionais do time, a camisa foi lançada em azul claro. Na parte traseira, traz um detalhe com a inscrição "Por siempre Juan", além das datas 1997 - 2024, em referência ao nascimento e morte do jogador.

Outro detalhe é a frase: "Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história", estampada junto às bandeiras do Brasil e do Uruguai.

Izquierdo passou mal durante a partida contra o São Paulo, no Morumbis, válida pelas oitavas de final da Libertadores. O time brasileiro vencia por 2 a 0 quando o jogador desabou no gramado e precisou ser retirado de ambulância.

Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, não apresentou melhora e morreu cinco dias depois, em 27 de agosto de 2024. Segundo o boletim médico divulgado na ocasião, ele sofreu morte encefálica após "parada cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca".

O São Paulo informou ainda que o valor referente aos royalties da camisa será destinado à família de Izquierdo. A peça, no entanto, não será utilizada em partidas oficiais.