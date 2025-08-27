Topo

Esporte

São Paulo consulta Marcos Leonardo, mas vê cenário quase impossível

Marcos Leonardo comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Fluminense no Mundial - NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters
Marcos Leonardo comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Fluminense no Mundial Imagem: NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

O São Paulo fez uma consulta por Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas considerou a contratação praticamente impossível.

O que aconteceu

O Tricolor sondou a situação de Marcos Leonardo junto ao seu estafe. A consulta tinha o objetivo de avaliar se seria possível transformar o interesse em negociação.

Relacionadas

São Paulo aguarda consulta de André Silva, mas já olha mercado por reforço

Como fica a vida de Crespo após São Paulo perder 3º centroavante no ano

De olho na Europa, Marcos Leonardo não deve ser inscrito pelo Al-Hilal

Responsáveis pelo clube avaliaram que avançar seria quase impossível. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro e os valores envolvidos transformam a negociação em uma operação extremamente complexa para um clube com dificuldades financeiras.

A busca ganhou força após a lesão grave de André Silva. O clube voltou ao mercado para reforçar o ataque e, vendo as movimentações, consultou o atacante que não está inscrito pelo Al-Hilal por causa do limite de estrangeiros.

O São Paulo não descartou completamente a negociação, mas tem pouca esperança de conseguir fechar o negócio. O clube prega cautela para avaliar os próximos passos.

A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo UOL. Marcos Leonardo tem contrato até 2029 e prioriza a Europa caso deixe o Al-Hilal.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Casagrande: Trágico para Paquetá é perder relações, não dinheiro

Caminhão bate em muro de São Januário antes de Vasco x Bota e deixa feridos

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Tomas Machac pelo US Open: veja onde assistir

São Paulo consulta Marcos Leonardo, mas vê cenário quase impossível

'Memphis volta por necessidade, mas não está 100%', diz Casagrande

Martínez, Rincón e Ferraresi são convocados pela Venezuela para Eliminatórias

Claudia Gadelha descarta lenda do jiu-jitsu no UFC BJJ: "Sem doping, não há Gordon"

Espanholização? 'Flamengo pode virar Bayern brasileiro', diz Casagrande

Ex-campeão do UFC revela que recebeu ameaças de morte após filho agredir lutador

Dupla 'Flaco Roque' embala no Palmeiras e flerta com temporada recorde

Jogo do Atlético-MG hoje (27) pela Copa do Brasil: horário e onde assistir ao vivo