São Paulo consulta Marcos Leonardo, mas vê cenário quase impossível

O São Paulo fez uma consulta por Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas considerou a contratação praticamente impossível.

O que aconteceu

O Tricolor sondou a situação de Marcos Leonardo junto ao seu estafe. A consulta tinha o objetivo de avaliar se seria possível transformar o interesse em negociação.

Responsáveis pelo clube avaliaram que avançar seria quase impossível. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro e os valores envolvidos transformam a negociação em uma operação extremamente complexa para um clube com dificuldades financeiras.

A busca ganhou força após a lesão grave de André Silva. O clube voltou ao mercado para reforçar o ataque e, vendo as movimentações, consultou o atacante que não está inscrito pelo Al-Hilal por causa do limite de estrangeiros.

O São Paulo não descartou completamente a negociação, mas tem pouca esperança de conseguir fechar o negócio. O clube prega cautela para avaliar os próximos passos.

A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo UOL. Marcos Leonardo tem contrato até 2029 e prioriza a Europa caso deixe o Al-Hilal.