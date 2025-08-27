Topo

Santos x Botafogo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão sub-17

27/08/2025 08h00

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Botafogo pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro sub-17, às 15h00 (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel. O duelo terá transmissão da Santos TV no YouTube.

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Santos vem de uma sequência de duas vitórias, um empate e uma derrota no Brasileirão sub-17. Na última partida, os Meninos da Vila empataram com o Bahia por 3 a 3.

Já o Botafogo não vence há quatro jogos, acumulando dois empates e duas derrotas. Em seu último duelo, o Glorioso perdeu para o Bragantino por 2 a 0.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Rodrigo Fernandes Junior, com os assistentes Felipe Camargo de Moraes e Maria Eduarda Silva Pires.

