Santos encaminha venda de Luca Meirelles ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia

O atacante Luca Meirelles, de 18 anos, está de saída do Santos. O Peixe encaminhou a venda do jovem jogador para o Shakhtar Donestk, da Ucrânia, que desembolsará cerca de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,5 milhões na cotação atual). O atleta já está em viagem para o país europeu para fazer exames médicos e assinar contrato.

O Santos vive uma situação financeira complicada e ainda analisa o mercado em busca de nomes para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. A venda do atacante pode ser útil neste sentido.

A informação sobre a proposta do time ucraniano pelo atacante foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Sem espaço no Santos

Revelado no próprio Santos, Luca Meirelles era considerada uma das últimas opções no setor ofensivo do elenco. Disputando com nomes como Deivid Washington, Tiquinho Soares e Guilherme, o atacante ainda atuou em alguns jogos, mas não marcou pelo profissional.

Na temporada, Luca Meirelles disputou 15 jogos pelos profissionais do Santos. No sub-20, o jovem foi um dos destaques do Brasileirão da categoria, tendo marcado 12 gols em apenas dez partidas.

Além disso, o jovem será o 13º brasileiro no elenco ucraniano, cuja média de idade é de apenas 21 anos, reforçando a estratégia do clube de apostar em talentos em formação.