Rumo ao Al-Ahli, Matheus Gonçalves dá adeus ao Flamengo: "Preciso de novas oportunidades"

Nesta quarta-feira, através das redes sociais, o meio-campista Matheus Gonçalves se despediu do Flamengo, clube que o revelou. O Rubro-Negro encaminhou a venda do jogador de 20 anos ao Al-Ahli, que desembolsará 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). A informação é do Portal Leo Dias.

"Já vivi tantas coisas nesse clube. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos, jogando futsal e no campo. Toda vez que eu vestia a camisa do Flamengo, sentia algo especial. O tempo foi passando e as cobranças aumentando, mas sempre estive muito feliz. Na base, conquistei títulos e amigos que vou levar para o resto da minha vida. A alegria e o amor que eu sempre via nos torcedores foram o que me deram ainda mais vontade de lutar por essa camisa", declarou por meio de seu Instagram.

Sem espaço na equipe de Filipe Luís, o meia retornou ao time sub-20. Sua despedida foi no último sábado, quando o Flamengo bateu o Barcelona e se tornou bicampeão do Intercontinental da categoria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Gonçalves (@oficialm10_)

No começo da janela de transferências, Matheus quase fechou com o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões), mas o Flamengo recuou posteriormente. Em seguida, o Rubro-Negro recusou uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) do CSKA de Moscou.

"É diferente, porque a gente joga junto desde o sub-12, sub-13. Ganhar com eles é muito especial. Com você, Flamengo, realizei o maior sonho da minha vida e da minha família: me tornar jogador profissional. Em cada partida, pode ter certeza de que sempre houve raça, amor e paixão. Chegou a hora de trilhar um novo caminho. Uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios", completou.

Na atual temporada, o jogador teve 15 oportunidades na equipe principal do Flamengo e marcou apenas dois gols. Assim, a diretoria do Rubro-Negro voltou a ouvir propostas pelo atleta. O Al-Ahli, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, já conta com dois brasileiros: o zagueiro Ibañez, ex-Fluminense e o atacante Galeno, ex-Porto.