Regra de reunião com arbitragem antes de jogo da liga alemã não agrada a todos

BERLIM (Reuters) - Uma nova regra da Bundesliga que exige uma reunião com a equipe de arbitragem e com os capitães e técnicos antes de cada partida da liga alemã não foi bem recebida por todos, com o vencedor da Copa do Mundo Toni Kroos dizendo que ela não tem nenhum impacto real.

A regra, chamada de diálogo de aperto de mão, entrou em vigor no início da temporada da liga na semana passada, obrigando os capitães e técnicos a se reunirem com os árbitros como um grupo 70 minutos antes do pontapé inicial.

"Isso não tem absolutamente nenhum efeito", disse Kroos, que se aposentou no ano passado após uma carreira de grande sucesso no Bayern de Munique e no Real Madrid, em um podcast.

O vencedor da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha afirmou que a regra faria pouco em termos de controle das emoções.

"Você está no meio da preparação. Agora vamos dizer o quanto gostamos um do outro e, no quinto minuto, não há mais aperto de mão, apenas um cartão amarelo", disse ele.

O técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, foi mais longe.

"Isso tudo é um absurdo", declarou ele. "Setenta minutos antes do jogo, ninguém está com vontade de fazer algo assim", disse Kwasniok em uma coletiva de imprensa. "Além de interromper os preparativos, não há muito mais acontecendo lá."

A DFL informou em julho, quando introduziu a regra, que a reunião tinha o objetivo de melhorar os padrões de fair play.

"No espírito do jogo limpo, essa reunião serve como uma oportunidade de troca mútua e interação respeitosa entre todos os envolvidos no jogo. A reunião ocorrerá 70 minutos antes do pontapé inicial no vestiário dos árbitros", disse a DFL.

