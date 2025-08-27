Reforço para a temporada, Gonzalo Tapia pode ganhar sequência com lesões de atacantes

Pela terceira vez em 2025, o São Paulo perdeu um atacante por lesão ligamentar. Diante do Atlético-MG no último domingo, André Silva se lesionou gravemente e não deve voltar a atuar nesta temporada. Com a lesão dele, somada a outras ausências, o recém-contratado Gonzalo Tapia pode ganhar uma sequência de jogos com o técnico Hernán Crespo.

Substituído durante a vitória contra o Atlético Mineiro por conta de dores no joelho direito, o atacante André Silva realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (25) e teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento... pic.twitter.com/1jNs6cvDFt ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 25, 2025

Tudo começa com o jogo contra o Cruzeiro, neste sábado. Para esta partida, Juan Dinenno, que poderia ser outra opção, não poderá atuar por questões contratuais. Assim, Crespo deve escalar Tapia como o centroavante da equipe. Uma outra alternativa seria escalar Luciano de forma improvisada.

Além disso, outro ponto que ajuda Tapia é sua forma recente. Enquanto Dinenno tem apenas três jogos pelo clube - e zero gols marcados -, o chileno já marcou duas vezes pelo São Paulo, um deles na última rodada contra o Galo.

Rubens Chiri / São Paulo FC

Lesões ligamentares

André Silva se tornou o terceiro centroavante do São Paulo a sofrer uma lesão ligamentar no joelho em 2025. Antes, Jonathan Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em maio, durante a quarta rodada do Brasileirão, na partida contra o Botafogo.

Já em julho, o jovem Ryan Francisco, destaque da Copinha, também sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo durante um treino no CT da Barra Funda, ficando fora até 2026. André Silva era justamente quem havia assumido a titularidade na ausência de Calleri e vinha sendo peça fundamental no esquema de Hernán Crespo.

Rubens Chiri / São Paulo FC

Em seu próximo compromisso na temporada, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no sábado (30), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos em 21 jogos, o Tricolor ocupa a sétima posição da competição.