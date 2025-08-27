Topo

Quem é Tomás Palacios? Conheça o zagueiro que está perto do Santos

27/08/2025 07h00

O Santos está perto de anunciar a contratação de Tomás Palacios, zagueiro que pertence a Inter de Milão. O jogador de 22 anos deve chegar por empréstimo, de um ano, com opção de compra.

Quem é Tomás Palacios?

O argentino foi formado nas categorias de base do Talleres, mas depois de apenas oito partidas se transferiu para o Independiente Rivadavia, também da Argentina. Depois de 16 partidas pela equipe, foi negociado com a Inter de Milão.

No clube italiano, porém, não teve muitas chances. Foram apenas três aparições, todas saindo do banco de reservas.

Sem espaço, foi emprestado para o Monza, também da Itália, na última temporada europeia. Pelo time, entrou em campo oito vezes, sendo cinco como titular.

Contando toda a carreira, são 34 compromissos. Neste período, ficou sete jogos sem sofrer gols, levou 11 cartões amarelos e nenhum vermelho, somou um erro que levou ao gol adversário, 11 dribles sofridos, 51 desarmes, 39 interceptações, nove bloqueios e 45 duelos aéreos vencidos, segundo dados do Sofascore.

Palacios tem 1,96m e é canhoto. No Santos, ele disputará posição com Luan Peres, Luisão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos.

À espera do zagueiro, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

