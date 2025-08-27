Quem é Tomás Palacios? Conheça o zagueiro que está perto do Santos
O Santos está perto de anunciar a contratação de Tomás Palacios, zagueiro que pertence a Inter de Milão. O jogador de 22 anos deve chegar por empréstimo, de um ano, com opção de compra.
Quem é Tomás Palacios?
O argentino foi formado nas categorias de base do Talleres, mas depois de apenas oito partidas se transferiu para o Independiente Rivadavia, também da Argentina. Depois de 16 partidas pela equipe, foi negociado com a Inter de Milão.
No clube italiano, porém, não teve muitas chances. Foram apenas três aparições, todas saindo do banco de reservas.
Sem espaço, foi emprestado para o Monza, também da Itália, na última temporada europeia. Pelo time, entrou em campo oito vezes, sendo cinco como titular.
Contando toda a carreira, são 34 compromissos. Neste período, ficou sete jogos sem sofrer gols, levou 11 cartões amarelos e nenhum vermelho, somou um erro que levou ao gol adversário, 11 dribles sofridos, 51 desarmes, 39 interceptações, nove bloqueios e 45 duelos aéreos vencidos, segundo dados do Sofascore.
Palacios tem 1,96m e é canhoto. No Santos, ele disputará posição com Luan Peres, Luisão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos.
À espera do zagueiro, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.