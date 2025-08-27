Topo

Esporte

Jean Lucas conquistou primeiro título este ano e chega à seleção encerrando jejum

Jean Lucas, do Bahia, foi convocado por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas - Maxi Franzoi/AGIF
Jean Lucas, do Bahia, foi convocado por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias Sul-Americanas Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

27/08/2025 14h04

Com o corte de Joelinton, do Newcastle, por lesão, Carlo Ancelotti voltou suas atenções para os campeonatos nacionais e escolheu o meio-campista Jean Lucas como substituto. O jogador do Bahia é um dos destaques da equipe de Rogério Ceni nesta temporada e faz com que o clube quebre um jejum de 34 anos e volte a ter um atleta convocado à seleção brasileira.

Revelado pelo Flamengo em 2018, o volante ganhou destaque nacional durante sua passagem, por empréstimo, pelo Santos, no ano seguinte, em negociação que envolveu a ida de Bruno Henrique ao time rubro-negro. O atleta fez parte do elenco de Jorge Sampaoli no início da temporada, quando a equipe chegou às semifinais do Campeonato Paulista.

Relacionadas

Jean Lucas é convocado à seleção após cortes de Joelinton e Alex Sandro

Os bastidores da conversa com Carlo Ancelotti

Richarlison dá a volta por cima e vira o craque do início da Premier League

Em junho, mesmo emprestado, o Santos sofreu com a perda de seu volante, já que o Flamengo o negociou para o Lyon, da França. O clube paulista não recebeu nenhum valor pela transação, mas conseguiu se recuperar ao longo da temporada, terminando com o vice-campeonato brasileiro.

Na França, Jean Lucas somou passagens pelo Lyon, Brest e Monaco, sem conseguir se firmar na equipe titular. Em 2023, acertou seu retorno ao Santos, mas pouco permaneceu na equipe. No mesmo ano, fez parte da campanha do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e foi negociado para o Bahia.

Foi no clube de Salvador que Jean Lucas, aos 27 anos, alcançou a melhor forma de sua carreira. Desde o último ano, disputou 74 partidas, com 11 gols - maior marca por um clube. Foi também no Bahia onde conquistou seu primeiro título de expressão da carreira, o Campeonato Baiano de 2025.

A última vez que um atleta do Bahia foi chamado para servir à seleção brasileira foi em 1991, quando Luis Henrique esteve na lista elaborada pelo técnico Carlos Aberto Parreira, que fazia a sua estreia à frente da equipe principal da CBF.

No dia 30 de outubro de 1991, o meia fez parte do time que enfrentou a Iugoslávia e venceu o adversário pelo placar de 3 a 1. O duelo foi realizado na cidade mineira de Varginha, em Minas Gerais. O jogador do Bahia, que também defendeu o Fluminense, entre outros clubes, inclusive abriu o placar. Raí e Muller também balançaram a rede. Vladan Lukic descontou.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Jean Lucas, do Bahia, é convocado para o lugar de Joelinton

Filho de Pelé e ex-jogador do Santos, Edinho completa 55 anos nesta quarta

Onde vai passar Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Jean Lucas conquistou primeiro título este ano e chega à seleção encerrando jejum

Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

Diego Alemão se defende de críticas e manda recado antes de luta com Popó

Torcedor que caiu de arquibancada na Sula grava áudio e afirma: 'Estou bem'

Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico

Educafro processa Flamengo por racismo institucional e pede R$ 100 milhões em indenização

Sucessor de Dana? Ex-campeão, Cormier revela desejo de presidir o UFC: "Trabalho dos sonhos"

Palmeiras encaminha a venda de Thalys para clube espanhol