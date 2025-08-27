Quem Ancelotti deveria convocar após possíveis cortes? Comentaristas opinam

No mesmo dia em que foram convocados para a seleção brasileira - ontem -, Joelinton, do Newcastle (ING), e Alex Sandro, do Flamengo, sofreram lesões e devem ser cortados da lista de Ancelotti. No Fim de Papo, Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram quem o treinador poderia chamar para substituir o meio-campista e o lateral esquerdo.

O Brasil entra em campo contra o Chile no próximo dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), e contra a Bolívia, no dia 9, às 20h30. As partidas encerram a participação brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Alicia: Matheus Pereira e Ayrton Lucas poderiam ser chamados

Quem eu acho que deveria estar é o Matheus Pereira [no lugar do Joelinton] e o Ayrton Lucas [no lugar do Alex Sandro]. Poderiam figurar de cara. O Matheus Pereira poderia estar desde a primeira convocação [do Ancelotti].

É um dos poucos camisas 10 que a gente tem atuando no Brasil, voando no Cruzeiro na temporada e não teve essa oportunidade. E lateral é uma posição que a gente vem sofrendo há décadas.

Alicia Klein

Fabíola: Não precisa chamar outros jogadores

Acho que não vai chamar lateral. a gente debateu muito a convocação de três laterais esquerdos - além do Alex Sandro, tem o Caio Henrique e o Douglas Santos. A gente vai ficar com eles, não vejo necessidade de chamar outro. No meio-campo, também.

Fabíola Andrade

