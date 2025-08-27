Topo

Esporte

OPINIÃO

Quem Ancelotti deveria convocar após possíveis cortes? Comentaristas opinam

do UOL

Colaboração para o UOL

27/08/2025 01h26

No mesmo dia em que foram convocados para a seleção brasileira - ontem -, Joelinton, do Newcastle (ING), e Alex Sandro, do Flamengo, sofreram lesões e devem ser cortados da lista de Ancelotti. No Fim de Papo, Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram quem o treinador poderia chamar para substituir o meio-campista e o lateral esquerdo.

O Brasil entra em campo contra o Chile no próximo dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), e contra a Bolívia, no dia 9, às 20h30. As partidas encerram a participação brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Alicia: Matheus Pereira e Ayrton Lucas poderiam ser chamados

Quem eu acho que deveria estar é o Matheus Pereira [no lugar do Joelinton] e o Ayrton Lucas [no lugar do Alex Sandro]. Poderiam figurar de cara. O Matheus Pereira poderia estar desde a primeira convocação [do Ancelotti].

Relacionadas

Mauro Cezar ironiza amistosos da seleção: 'Se pudesse jogava em Saturno'

Paquetá marca após convocação, mas Wolverhampton elimina West Ham na Copa da Liga

Machucados, Alex Sandro e Joelinton devem ser cortados da seleção

É um dos poucos camisas 10 que a gente tem atuando no Brasil, voando no Cruzeiro na temporada e não teve essa oportunidade. E lateral é uma posição que a gente vem sofrendo há décadas.
Alicia Klein

Fabíola: Não precisa chamar outros jogadores

Acho que não vai chamar lateral. a gente debateu muito a convocação de três laterais esquerdos - além do Alex Sandro, tem o Caio Henrique e o Douglas Santos. A gente vai ficar com eles, não vejo necessidade de chamar outro. No meio-campo, também.
Fabíola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

'Bucha': Comentaristas projetam relação Vojvoda x Neymar no Santos

Quem Ancelotti deveria convocar após possíveis cortes? Comentaristas opinam

Copa do Brasil: Cruzeiro x Atlético tem favorito? Comentaristas analisam

Botafogo: Copa do Brasil virou obrigação? Comentaristas debatem

Copa do Brasil: Sintético pode atrapalhar Corinthians? Comentaristas opinam

Já classificada, Seleção Brasileira perde dos EUA pela Copa América

Seleção brasileira masculina de basquete perde para os Estados Unidos na Americup na Nicarágua

Atlético-MG encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Aranha diz que quase abandonou o futebol e celebra volta por cima no Palmeiras com título do Brasileiro sub-20

Palmeiras supera pênalti perdido, é campeão brasileiro Sub-20 no aniversário e mantém hegemonia

Naomi Osaka e Coco Gauff estreiam com vitórias suadas no US Open