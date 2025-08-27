Quartas da Copa do Brasil começam com 3 duelos: o resumo dos confrontos

A Copa do Brasil 2025 terá o início da fase de quartas de final nesta quarta-feira com três partidas. Serão dois clássicos estaduais (Vasco x Botafogo e Atlético-MG x Cruzeiro), além do duelo entre Athletico-PR e Corinthians.

Confira o resumo das partidas

Athletico-PR x Corinthians

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (21h30), na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Furacão, que eliminou o São Paulo nas oitavas, chega oscilante, mas com moral após vitória na Série B, enquanto o Timão, soberano ao derrubar o Palmeiras na fase anterior, vem embalado por triunfo sobre o Vasco no Brasileirão. Com histórico favorável ao Corinthians (6 vitórias em 10 jogos recentes), incluindo uma goleada de 5 a 2 no último confronto, a partida promete emoção entre duas equipes que enxergam na Copa do Brasil uma chance de salvar a temporada.

Vasco x Botafogo

Vitor Silva / Botafogo

Vasco e Botafogo duelam nesta quarta-feira (21h30), em São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, em um clássico que reúne duas equipes pressionadas por resultados. O Vasco, abalado por duas derrotas seguidas no Brasileirão, busca na competição um alívio para sua campanha irregular, enquanto o Botafogo tenta superar o trauma da recente eliminação na Libertadores e manter vivo o sonho por um título. Com histórico favorável ao Vasco (136 vitórias contra 90 do rival), mas com vantagem botafoguense nos duelos deste ano, o vencedor do confronto enfrentará Fluminense ou Bahia na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro

Pedro Souza / Atlético-MG

Em clima de clássico mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro iniciam as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira às 19h30, na Arena MRV. O Galo chega após eliminar o Flamengo nos pênaltis, mas vem de derrota para o São Paulo no Brasileirão, enquanto o Cruzeiro, que eliminou o CRB com autoridade, está embalado com a vitória sobre o Internacional. O retrospecto recente favorece o Atlético-MG, com três vitórias contra uma do rival em sete confrontos desde 2024.