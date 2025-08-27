Peñarol processa Bragantino por tentar contratar jogador de forma irregular

O Peñarol, do Uruguai, acusa o Red Bull Bragantino de tentar contratar o meia Ignacio Sosa, de 21 anos, de forma irregular e iniciou uma ação judicial contra o clube brasileiro.

O que aconteceu

"Já informamos a Red Bull que estamos iniciando uma ação judicial", disse Ignacio Ruglio, presidente do Peñarol, ao UOL. O clube não tem intenção de liberar o jogador.

O contrato de Sosa com o Peñarol prevê que, se um clube interessado pagar 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões), o jogador é liberado com duas condições: desde que não haja concorrência e que um campeonato não esteja em andamento.

Porém, o Clausura do Campeonato Uruguaio já está em andamento e vai para a quinta rodada.

Em declarações ao El Espectador Deportes, Hugo Sierra, agente do jogador, afirmou que a Red Bull viu "a cláusula e ela é executável". "Nacho Sosa aceitou a oferta do Red Bull Bragantino e esperamos um bom gesto do Peñarol para que o jogador possa sair", declarou.

O UOL procurou o Bragantino e aguarda retorno. O texto será atualizado quando o clube se manifestar.