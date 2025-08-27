Peça-chave na defesa do São Paulo, Ferraresi lidera quesitos na última rodada do Brasileirão

O zagueiro Nahuel Ferraresi está em alta no São Paulo. Tendo participado dos últimos 11 jogos do Tricolor na temporada, o venezuelano atingiu seu ápice no período durante a última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Atlético-MG por 2 a 0. O atleta de 26 anos liderou dois quesitos importante dentre todos os jogadores que estiveram em campo pela competição no último fim de semana.

Diante do Atlético-MG, Ferraresi ganhou incríveis 13 duelos. Além disso, ele realizou sete desarmes contra os mineiros. Os números são do site Sofascore, especializado em estatísticas no futebol.

Sequência de jogos

Ferraresi participou de todos os jogos do São Paulo desde 16 de julho, no empate em 2 a 2 contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. Desde então, ele foi titular em dez partidas e entrou no segundo tempo do duelo contra o Sport, em Recife, onde Crespo optou por escalar reservas.

Além disso, neste período dos 11 jogos, Ferraresi foi importante no ataque. O venezuelano deu três assistências, contra Fluminense, Internacional e Vitória. Nesta temporada, o zagueiro tem 38 jogos disputados.

Com 32 pontos em 21 jogos, o São Paulo ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time na competição é neste sábado (30), quando visitará o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada.