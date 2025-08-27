Topo

Patrick lamenta derrota do Athletico-PR, mas confia em classificação em Itaquera: "Total condição"

27/08/2025 23h46

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Curitiba, o meia Patrick, do Athletico-PR, analisou o resultado e projetou o duelo da volta na Neo Química Arena. O jogador reconheceu a dificuldade do confronto, mas mostrou confiança na recuperação da equipe.

"Sim, vai ser difícil. Fizemos um bom jogo, crescemos no final do primeiro tempo. No segundo tempo também, infelizmente tomamos um gol. É um jogo difícil, jogo equilibrado. Sabemos que lá a equipe deles é muito forte, mas a gente também tem total condição de reverter isso. É traçar uma boa estratégia, ter coragem para jogar, confiança e tentar fazer o melhor", afirmou Patrick ao Prime Video.

O Athletico-PR teve chances de abrir o placar no primeiro tempo, especialmente com jogadas de Léo Derik e Zapelli, mas não conseguiu superar Hugo Souza. Na etapa final, o Corinthians conseguiu se impor com a mudança tática de Dorival Júnior, e Gui Negão marcou o único gol da partida aos 12 minutos.

O Furacão ainda chegou a empatar com Benavídez, mas o gol foi anulado pelo VAR por toque de mão. Nos minutos finais, Patrick quase marcou de cabeça, mas parou em ótima defesa do goleiro corintiano.

Com o resultado, o Corinthians leva vantagem para o jogo da volta, podendo até empatar para avançar às semifinais, enquanto o Athletico-PR precisa vencer fora de casa para manter viva a chance de classificação.

O duelo decisivo está marcado para o dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e o Furacão encara o Novorizontino no sábado.

