Palmeiras recebe dia de folga em meio à preparação para clássico contra o Corinthians

O Palmeiras iniciou as atividades com foco no Corinthians na terça-feira, quando se reapresentou na Academia de Futebol após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, que aconteceu na segunda-feira, pelo Brasileirão. Já nesta quarta-feira, a delegação recebeu um dia de folga em meio à preparação para o clássico.

O Derby está marcado para acontecer neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira terá mais três dias de preparação antes do duelo: na quinta, sexta e no sábado. No dia do jogo, Abel geralmente ajusta os últimos detalhes com o time titular em campo.

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro e está invicto há oito jogos, com seis vitórias e dois empates. A equipe alviverde ocupa a vice-liderança, com 42 pontos conquistados, atrás do Flamengo, que lidera com 46. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Verdão encarou intensa sequência de jogos, sem muito tempo para recuperar entre um jogo e outro.

Antes do Derby, o clube terá cinco dias, ao todo, para se preparar, contando com descanso e treinos. Do outro lado, antes de focar no clássico, o Corinthians ainda entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR, pela ida das quartas da Copa do Brasil, na Ligga Arena, em Curitiba.

Como de costume, na reapresentação, os titulares fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais foram a campo para trabalhos técnicos. Assim, o treinador deve começar a pensar no seu time titular a partir desta quinta-feira, quando terá a maioria à disposição.

Para o jogo contra o Corinthians, o Palmeiras deve ter força máxima. O volante Aníbal Moreno, suspenso contra o Sport, volta a ficar à disposição. O clube também trabalha para tentar recuperar o meio-campista Raphael Veiga, que tem sido baixa por dores no púbis. Por enquanto, ele segue o tratamento com o NSP.

Por outro lado, são desfalques confirmados os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Ambos têm previsão de retorno apenas para 2026.