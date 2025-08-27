Dupla 'Flaco Roque' embala no Palmeiras e flerta com temporada recorde

Topo

Vitor Roque e Flaco López, do Palmeiras, contra o Sport pelo Brasileirão - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
27/08/2025 11h25

A dupla Flaco López e Vitor Roque já empolgou os torcedores do Palmeiras e está próxima de uma temporada recorde.

O que aconteceu

Vitor Roque já superou o número de participações em gols de sua passagem pelo futebol europeu, e com 13 jogos a menos. Na vitória contra o Sport, o camisa 9 chegou 10 — seis gols e quatro assistências em 36 partidas —, contra nove por Betis e Barcelona — nove gols e nenhuma assistência em 49 jogos.

O atacante também está a um gol de igualar sua temporada mais artilheira pelo Velho Continente. Vitor Roque marcou sete vezes com a camisa do Betis na temporada 2024/25. Em sua primeira temporada pelo Athletico (2022), o centroavante também fechou o ano com sete bolas na rede.

O 2025 do atacante tem tudo para virar, isoladamente, a segundo melhor temporada da carreira. Só deve ficar atrás do 2023 pelo Athletico, com 21 gols e sete assistências.

Já Flaco López vive a expectativa pela convocação definitiva para a seleção argentina e é o artilheiro do Palmeiras no ano. O camisa 42 anotou dois contra o Sport e chegou a 17 bolas na rede.

O jogador, inclusive, está a cinco gols de igualar sua melhor temporada pelo Alviverde. No ano passado, ele foi o artilheiro do time com 22 tentos.

Além disso, López já chegou a 20 participações em gols e tem chance de superar sua melhor marca na carreira. Faltam nove gols e/ou assistências para o camisa 42 repetir o desempenho de 2024.

A dupla ainda participou diretamente de seis dos últimos oito gols do Palmeiras. Curiosamente, o Palmeiras está invicto desde a primeira escalação titular de "Flaco Roque", na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario (PER), pela ida das oitavas da Libertadores.

A expectativa agora é que os centroavantes brilhem no domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. A partida acontece na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

