Palmeiras encaminha a venda de Thalys para clube espanhol

O Palmeiras encaminhou a venda de mais uma promessa de sua base. Trata-se de Thalys, atacante de 20 anos que está de malas prontas para se juntar ao Almería, da segunda divisão espanhola. O Verdão deve receber 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelo atleta e terá direito a 20% do valor de uma futura transferência. A informação é de Fabrizio Romano.

Em fotos, os detalhes da comemoração do título das #CriasDaAcademia! ?? Tetracampeões do Brasileiro Sub-20! Avanti ?? pic.twitter.com/M8BDbBM7Xf ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 27, 2025

Várias ofertas

A equipe paulista tinha o desejo de negociar o atacante e já vinha avaliando ofertas pelo atacante. Neste mês, chegou a receber uma proposta do Olympiacos, da Grécia, com valores próximos aos oferecidos pelo Almería.

Thalys subiu ao time profissional nesta temporada, mas lida com a concorrência de Flaco López e Vitor Roque no setor. Neste ano, ele disputou 13 partidas no time profissional e anotou dois gols.

Despedida com estilo

Nesta terça-feira, inclusive, o atacante conquistou a taça do Campeonato Brasileiro Sub-20 após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, nos pênaltis. O primeiro duelo entre as equipes havia terminado em 1 a 1 e, na volta, aconteceu um novo empate no Allianz Parque, em 0 a 0. Nas penalidades, o Alviverde levou a melhor por 4 a 3.

Números expressivos

Thalys chegou ao Palmeiras em 2021 para atuar pelo sub-17 depois de defender o CRB. Em 2024, anotou 32 gols pelo sub-20 e se tornou o atleta a marcar mais vezes pela categoria em uma temporada neste século.