Palacios reluta em sair da Europa, e negociação entre Santos e Inter trava

A negociação entre Santos e Internazionale pelo zagueiro argentino Tomás Palacios está em compasso de espera.

O acordo estava certo e até as passagens da viagem ao Brasil estavam marcadas para amanhã (28), mas o atleta demonstrou dúvidas sobre voltar para a América do Sul. Ele jogou no Talleres e Independiente Rivadavia antes de reforçar a Internazionale.

Palacios recebeu uma proposta de um clube da Itália e pediu para avaliar. No entanto, o prazo para que a negociação com o Santos seja sacramentado é curto: a janela de transferências no Brasil fecha na próxima terça-feira (2).

O Santos ainda não vê o negócio como descartado, mas está frustrado e já pensa em alternativas. A ideia é trazer dois zagueiros para o técnico Juan Pablo Vojvoda.