Onde vai passar Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

27/08/2025 17h00

Vasco e Botafogo duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, RN, RR, RO, RS, SC, SE, TO, DF e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Vasco avançou às quartas de final após eliminar o CSA. Após empatar fora de casa em 0 a 0, o Cruz-Maltino aproveitou o fator casa para vencer por 3 a 1.

O Botafogo superou o Red Bull Bragantino na fase anterior. O Alvinegro venceu os dois duelos, somando 3 a 0 no agregado.

Chaveamento do mata-mata está desenhado. O vencedor do confronto do clássico carioca enfrenta Fluminense ou Bahia.

Vasco x Botafogo -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para RJ, AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PI, RN, RR, RO, RS, SC, SE, TO, DF e --cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

