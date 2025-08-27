Onde vai passar João Fonseca x Tomas Machac pelo US Open? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

João Fonseca volta às quadras na tarde de hoje, por volta das 13h10 (de Brasília), contra o tcheco Tomas Machac, pela segunda rodada do US Open.

Onde assistir? O confronto será exibido ao vivo pelo sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O brasileiro passou por Miomir Kecmanovic, número 42 do mundo, por 3 sets a 0. Agora, terá pela frente o número 22 do mundo em duelo que será realizado na mesma quadra da estreia, a Grandstand, a terceira principal do torneio.

Machac superou o italiano Lucas Nardi na sua primeira participação na competição. Ele também somou um 3 a 0 para avançar à segunda rodada.

Fonseca pode ter um confronto da nova geração na sequência. Quem avançar encara na terceira rodada do vencedor do embate entre Mensik, outra promessa de 19 anos, e o qualifier Blanchet.

