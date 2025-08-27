Onde vai passar Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Atlético-MG e Cruzeiro duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético-MG garantiu sua vaga nas quartas de final após eliminar o Flamengo. O time mineiro venceu no Maracanã por 1 a 0, foi derrotado em casa pelo mesmo placar e confirmou a classificação nos pênaltis.

O Cruzeiro, por sua vez, avançou ao superar o CRB nas oitavas de final. Depois de empatar em casa, a Raposa conquistou a vitória por 2 a 0 fora de seus domínios e assegurou a vaga.

Caminho no mata-mata está desenhado. O vencedor do clássico mineiro enfrenta Athletico ou Corinthians na semifinal.

