Onde vai passar Athletico x Corinthians pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo
Athletico e Corinthians duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, PR, MS, PE e as cidades mineiras de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginha), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).
O Furacão eliminou o São Paulo nas oitavas de final. Após perder por 2 a 1 no Morumbis, os paranaenses venceram por 1 a 0 em casa e avançaram nos pênaltis.
O Corinthians passou com autoridade sobre o Palmeiras. O Alvinegro superou o rival nos dois jogos, somando placar agregado de 3 a 0.
Chaveamento para a semifinal está definido. O vencedor do confronto enfrenta quem avançar no clássico mineiro entre Atlético-MG x Cruzeiro.
Athletico x Corinthians -- Copa do Brasil
- Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)