O que aconteceu com Bruno Silva, jogador que teve câncer e é acusado de agressão?

Bruno Silva, ex-volante de Fluminense, Botafogo e Cruzeiro na última década, teve seu nome envolvido em polêmicas nessa semana. Atualmente no Rio Branco, do Espírito Santo, o jogador foi acusado de agressão por sua mulher. Em postagem nas redes sociais, Andressa Marinho disse que "apanhou" quando estava grávida. O jogador ainda não se manifestou sobre a acusação.

A agressão teria acontecido quando ela estava grávida do primogênito. Juntos, o casal teve dois filhos: Bruno Júnior (5 anos) e Paolo (5 meses). Nas redes sociais, a biomédica afirmou que desejou encerrar publicamente o casamento após mais um caso de infidelidade do jogador.

"Foram 8 anos, não foram anos fáceis, fui traída por esse homem Lindo, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito. Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família. Bruninho é apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles", afirmou Andressa.

A traição teria ocorrido em uma casa de entretenimento adulto, em Campinas, após empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira - o resultado causou a eliminação do Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro. Além de Bruno Silva, outros companheiros de time estavam presentes no local.

"Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que, por causa do câncer, teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher! Mas ele, homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas, no sábado, junto com os colegas do clube. E eu não preciso disso", disse.

A reportagem do Estadão tentou contato com Bruno Silva. A assessoria de imprensa do atleta afirmou que não conseguiu contato desde que o caso veio à tona na segunda-feira. O espaço segue aberto caso o atleta queira se manifestar.

Bruno Silva, como relatado pela ex-mulher, descobriu um câncer no pênis no último ano e precisou passar por tratamento enquanto defendia o Remo, do Pará. O caso fez com que o volante chegasse a cogitar encerrar sua carreira profissional. Ele não precisou de quimioterapia ou radioterapia, mas teve de amputar parcialmente o órgão genital.

Antes da cirurgia, Bruno já tinha um pré-acordo com o Rio Branco para a temporada 2025. O clube sinalizou positivamente para que o atleta fizesse o procedimento e, consequentemente, voltasse aos gramados para esta temporada. No clube, conquistou o Campeonato Capixaba e se tornou capitão da equipe ainda no primeiro ano.

Aos 39 anos, Bruno Silva colecionou passagens por diversos clubes da elite do futebol brasileiro. Antes de chegar ao Rio Branco, defendeu o Internacional, Chapecoense, Avaí, Tombense, além de Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, entre 2017 e 2019 - período este em que teve maior destaque profissionalmente.