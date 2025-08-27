Novos Endrick e Estêvão? Quem são as joias do Palmeiras que encantam Abel

Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras identificou na base dois jovens que podem ter o mesmo potencial de Endrick e Estêvão, as duas principais revelações do clube nos últimos anos.

O que ele disse

Há jogadores na base que já identificamos que podem chegar. Não vou dizer o nome, mas vejo dois jogadores que me encantam como foi Endrick e Estêvão. Mas vamos esperar. Já treinam conosco.

Abel Ferreira, em coletiva de imprensa, após a vitória do Palmeiras contra o Sport

Quem são as joias?

O UOL apurou que os dois jogadores citados por Abel são atacantes: Erick Belé, de 18 anos do time sub-20, e Eduardo Conceição Silva, de apenas 15 anos e que joga no time sub-17.

Erick Belé é um meia de origem, mas que também atua como segundo atacante e centroavante. O jogador canhoto já tinha chamado a atenção no Palmeiras em 2023, quando marcou 20 gols em 38 jogos no time sub-17, e manteve o bom desempenho nesta temporada no sub-20: 17 gols e 3 assistências em 33 jogos.

Erick Belé comemora gol em Palmeiras x Grêmio, duelo da Copinha Imagem: Marco Miatelo/AGIF

O Palmeiras renovou o contrato de Erick Belé no mês passado até dezembro de 2028 com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 632 milhões na cotação atual). Ele está no Alviverde desde os 11 anos, quando atuava no futsal, e é considerado uma das maiores promessas da sua geração — com passagem pelas seleções de base.

Eduardo, por sua vez, é uma promessa de 15 anos que já está atuando com o time sub-17 (no Palmeiras é normal que um jogador diferente atue na categoria de cima, como foi com Endrick e Estêvão). Na atual temporada ele tem 23 jogos e 8 gols marcados.

Mesmo com números mais modestos, Eduardo chama a atenção pela facilidade de conseguir driblar os adversários. Quem acompanha o dia a dia da base do clube vê muitas similaridades do jogo do garoto com o de Vinicius Junior, do Real Madrid, pela velocidade e facilidade no um contra um.

Eduardo Conceição Silva, de apenas 15 anos, é considerado uma das grandes promessas do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O jogo que fez Eduardo se destacar na base foi a goleada por 9 a 0 contra o Atlético-GO no começo do mês. Ele marcou três gols, e um deles um golaço.

Eduardo também já tem passagens pela seleção na base. No mês passado ele foi convocado pelo time sub-17 para a preparação do Sul-Americano da categoria no ano que vem.