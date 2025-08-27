Topo

Esporte

NFL: executivo responde sobre possível jogo no RJ e gramado da Neo Química Arena

São Paulo

27/08/2025 15h25

A uma semana da partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, a National Football League (NFL) inicia os últimos preparativos para o início da temporada regular com a primeira semana de futebol americano desde o Super Bowl. Nesse cenário, Peter OReilly, vice-presidente executivo da liga, tratou sobre a possibilidade de um jogo no Rio e problemas no gramado da Neo Química Arena.

Questionado por jornalistas na tarde desta quarta-feira, em videoconferência, OReilly não cravou a realização de um jogo no Rio no próximo ano, mas confirmou que há uma "demanda crescente" na cidade. Eduardo Paes, prefeito da capital fluminense, mantém conversas com a NFL e tem interesse de receber uma partida da temporada regular.

"Estamos focados no jogo deste ano, mas estamos comprometidos com o Brasil a longo prazo. O escritório em São Paulo e os jogos são uma peça-chave disso. Então, continuaremos avaliando (mais de um jogo no Brasil por ano)", afirmou o executivo.

"A boa notícia é que, sem dúvida, há demanda e paixão no mercado para que continuemos a vir e jogar." Nesta temporada, a NFL disputará sete partidas da temporada regular fora dos Estados Unidos - incluindo as estreias de Madri, na Espanha, e Dublin, na Irlanda.

A NFL irá receber uma watch-party no Rio no próximo dia 5 de setembro. A NFL Experience acontecerá no Armazém da Utopia e é um dos eventos promovidos pela liga para testar a demanda para um possível jogo na cidade no futuro. "Queríamos continuar construindo essa parceria, e fazer algo maior, para que os fãs, que não puderem estar em São Paulo, possam experienciar a NFL", diz.

PROBLEMAS COM O GRAMADO DA NEO QUÍMICA ARENA

A partida entre Chargers e Chiefs acontece, novamente, na Neo Química Arena. A NFL, sempre que possível, exalta as parcerias com a prefeitura e o Corinthians, desde o anúncio do primeiro duelo, em 2023. No último ano, no entanto, a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers recebeu críticas dos jogadores a respeito da qualidade do gramado.

A ideia da NFL é corrigir esses problemas. Nas primeiras jogadas da partida, foi possível ver diversos atletas escorregando após o snap e ao longo dos lances. Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para nossas equipes em todos os sentidos, e certamente a qualidade de campo é um componente chave disso", garante OReilly.

"Nossa equipe está lá trabalhando com o Corinthians para garantir a melhor superfície de campo possível para este jogo e estamos confiantes nisso em todos os sentidos para este ano." A NFL terá o controle da operação da Neo Química Arena a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro. A partir daí, poderá colocar as traves de field goal e realizar o tratamento do gramado.

Chargers e Chiefs chegam ao Brasil ao longo da semana. Diferentemente do último ano, quando os Eagles treinaram na Neo Química Arena, as franquias terão suas atividades no CT Joaquim Grava e no São Paulo Athletic Club (SPAC). A NFL garante que essa escolha é exclusiva dos clubes, sem ter sido pensada para preservar a qualidade do gramado para a partida.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

STJD marca julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação

João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de 'trocação' e cai na 2ª rodada do US Open

Fonseca oscila, cai para 22º do mundo e se despede na 2ª rodada do US Open

Fluminense encerra preparação para pegar o Bahia na Copa do Brasil

Grêmio segue preparação focado no duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Sparring de Borrachinha, Ryan Gandra comemora entrada no UFC: "Sonho realizado"

Ídolo do Santos, Elano se emociona em vitória do Guarani

NFL: executivo responde sobre possível jogo no RJ e gramado da Neo Química Arena

Palmeiras: 'Andreas chega pronto para ser protagonista', diz Lavieri

São Paulo lança camisa em homenagem a Juan Izquierdo, um ano após sua morte

Jean Lucas se emociona após convocação para a seleção e agradece Ceni