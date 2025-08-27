NFL: executivo responde sobre possível jogo no RJ e gramado da Neo Química Arena

A uma semana da partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, a National Football League (NFL) inicia os últimos preparativos para o início da temporada regular com a primeira semana de futebol americano desde o Super Bowl. Nesse cenário, Peter OReilly, vice-presidente executivo da liga, tratou sobre a possibilidade de um jogo no Rio e problemas no gramado da Neo Química Arena.

Questionado por jornalistas na tarde desta quarta-feira, em videoconferência, OReilly não cravou a realização de um jogo no Rio no próximo ano, mas confirmou que há uma "demanda crescente" na cidade. Eduardo Paes, prefeito da capital fluminense, mantém conversas com a NFL e tem interesse de receber uma partida da temporada regular.

"Estamos focados no jogo deste ano, mas estamos comprometidos com o Brasil a longo prazo. O escritório em São Paulo e os jogos são uma peça-chave disso. Então, continuaremos avaliando (mais de um jogo no Brasil por ano)", afirmou o executivo.

"A boa notícia é que, sem dúvida, há demanda e paixão no mercado para que continuemos a vir e jogar." Nesta temporada, a NFL disputará sete partidas da temporada regular fora dos Estados Unidos - incluindo as estreias de Madri, na Espanha, e Dublin, na Irlanda.

A NFL irá receber uma watch-party no Rio no próximo dia 5 de setembro. A NFL Experience acontecerá no Armazém da Utopia e é um dos eventos promovidos pela liga para testar a demanda para um possível jogo na cidade no futuro. "Queríamos continuar construindo essa parceria, e fazer algo maior, para que os fãs, que não puderem estar em São Paulo, possam experienciar a NFL", diz.

PROBLEMAS COM O GRAMADO DA NEO QUÍMICA ARENA

A partida entre Chargers e Chiefs acontece, novamente, na Neo Química Arena. A NFL, sempre que possível, exalta as parcerias com a prefeitura e o Corinthians, desde o anúncio do primeiro duelo, em 2023. No último ano, no entanto, a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers recebeu críticas dos jogadores a respeito da qualidade do gramado.

A ideia da NFL é corrigir esses problemas. Nas primeiras jogadas da partida, foi possível ver diversos atletas escorregando após o snap e ao longo dos lances. Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para nossas equipes em todos os sentidos, e certamente a qualidade de campo é um componente chave disso", garante OReilly.

"Nossa equipe está lá trabalhando com o Corinthians para garantir a melhor superfície de campo possível para este jogo e estamos confiantes nisso em todos os sentidos para este ano." A NFL terá o controle da operação da Neo Química Arena a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro. A partir daí, poderá colocar as traves de field goal e realizar o tratamento do gramado.

Chargers e Chiefs chegam ao Brasil ao longo da semana. Diferentemente do último ano, quando os Eagles treinaram na Neo Química Arena, as franquias terão suas atividades no CT Joaquim Grava e no São Paulo Athletic Club (SPAC). A NFL garante que essa escolha é exclusiva dos clubes, sem ter sido pensada para preservar a qualidade do gramado para a partida.