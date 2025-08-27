'Memphis volta por necessidade, mas não está 100%', diz Casagrande

Memphis Depay volta hoje ao Corinthians no jogo contra o Athletico-PR, às 21h30, na Ligga Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas ainda longe das condições físicas ideais, comentou o comentarista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Para Casão, a necessidade do clube e a importância técnica de Memphis podem antecipar o retorno. No entanto, ele alerta para os riscos de uma recuperação apressada.

Será que ele tá perfeito pra voltar? Será que não estão precisando urgentemente da presença dele no campo e vamos ver até onde vai? O cara está se sentindo seguro 100% para voltar? Tudo isso tem que ser discutido, isso acontece com todos os times. Você está machucado e o time tá precisando muito, começam a ter reunião com o médico, com o fisioterapeuta, qual é o risco? Nós estamos precisando do cara. Será que dá pra voltar em tal jogo? E chega uma conclusão que... acho que dá.

Casagrande

Memphis não entra em campo pelo Corinthians desde o Dérbi que resultou na queda do Palmeiras na Copa do Brasil.

"Vamos ver quais são as condições físicas do Memphis. Não é ideal, porque ficou parado um bom tempo, não dá pra você correr com lesão muscular, não dá pra você fazer movimentos bruscos. Ele teve uma fase de repouso pra cicatrização da contusão e, pelo tempo do jogo Palmeiras até agora, não dá o tempo suficiente para você voltar seguro, em forma, tranquilo."

"Provavelmente vai voltar hoje, mas não vai voltar com total certeza de todo mundo lá que não possa acontecer nada de novo. Vai voltar porque precisa. Vai voltar porque ele é importante pro time. Vai voltar pela qualidade técnica, pela presença dele no campo, pela segurança que dá pro time. Mas nesse pacote técnico tem um lado B, que é o físico, e a recuperação da contusão, que é uma incógnita", afirma Casagrande.

